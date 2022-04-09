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"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
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"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине
"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине - РИА Новости, 09.04.2022
"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине
Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо, считает американский телеведущий Такер Карлсон... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:41
2022-04-09T17:41
в мире
сша
украина
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо, считает американский телеведущий Такер Карлсон. Свое мнение он выразил в эфире Fox News.На днях глава Белого дома во время рассказа о военной поддержке Киева неожиданно заявил, что намерен "пойти вместе с американцами" в том случае, если Вашингтон станет стороной конфликта."Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят", — возмутился журналист, комментируя высказывание Байдена.Он также отметил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации, однако на практике это может обернуться катастрофой как для американской администрации, так и для простых граждан, чьими руками потенциально будут совершаться опасные действия.Это не первый случай, когда Байден допускает двусмысленные заявления на эту тему. Так, в конце марта он беседовал с американскими десантниками об украинцах и заявил, что солдаты смогут "оказаться там". После этого в США распространили сообщение Белого дома, который заявил, что позиция США неизменна: отправлять американские войска на Украину никто не планирует. Также пресс-секретарю Джен Псаки пришлось еще раз озвучивать то же самое после речи Байдена, о которой рассуждал телеведущий: на днях она повторила, что у Вашингтона "нет намерений посылать войска на Украину".
https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html
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в мире, сша, украина, джо байден, россия
17:41 09.04.2022
 
"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине

Fox News: Байден намерен извлекать из украинского кризиса выгоду, а не поддерживать Киев

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо, считает американский телеведущий Такер Карлсон. Свое мнение он выразил в эфире Fox News.
На днях глава Белого дома во время рассказа о военной поддержке Киева неожиданно заявил, что намерен "пойти вместе с американцами" в том случае, если Вашингтон станет стороной конфликта.
Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военными в Польше - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена
"Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят", — возмутился журналист, комментируя высказывание Байдена.
Он также отметил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации, однако на практике это может обернуться катастрофой как для американской администрации, так и для простых граждан, чьими руками потенциально будут совершаться опасные действия.
Это не первый случай, когда Байден допускает двусмысленные заявления на эту тему. Так, в конце марта он беседовал с американскими десантниками об украинцах и заявил, что солдаты смогут "оказаться там". После этого в США распространили сообщение Белого дома, который заявил, что позиция США неизменна: отправлять американские войска на Украину никто не планирует. Также пресс-секретарю Джен Псаки пришлось еще раз озвучивать то же самое после речи Байдена, о которой рассуждал телеведущий: на днях она повторила, что у Вашингтона "нет намерений посылать войска на Украину".
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