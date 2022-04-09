https://ria.ru/20220409/bayden-1782699547.html

"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине

"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине - РИА Новости, 09.04.2022

"Вам скоро 80". Байдену указали на неуместное бахвальство в речи об Украине

Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо, считает американский телеведущий Такер Карлсон... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:41

2022-04-09T17:41

2022-04-09T17:41

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо, считает американский телеведущий Такер Карлсон. Свое мнение он выразил в эфире Fox News.На днях глава Белого дома во время рассказа о военной поддержке Киева неожиданно заявил, что намерен "пойти вместе с американцами" в том случае, если Вашингтон станет стороной конфликта."Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят", — возмутился журналист, комментируя высказывание Байдена.Он также отметил, что некоторые политики могут видеть для себя выгоду в раскачивании ситуации, однако на практике это может обернуться катастрофой как для американской администрации, так и для простых граждан, чьими руками потенциально будут совершаться опасные действия.Это не первый случай, когда Байден допускает двусмысленные заявления на эту тему. Так, в конце марта он беседовал с американскими десантниками об украинцах и заявил, что солдаты смогут "оказаться там". После этого в США распространили сообщение Белого дома, который заявил, что позиция США неизменна: отправлять американские войска на Украину никто не планирует. Также пресс-секретарю Джен Псаки пришлось еще раз озвучивать то же самое после речи Байдена, о которой рассуждал телеведущий: на днях она повторила, что у Вашингтона "нет намерений посылать войска на Украину".

https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, джо байден, россия