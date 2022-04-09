Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/basseyn-1782690511.html
В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна
В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна - РИА Новости, 09.04.2022
В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна
Спортивный бассейн в Мелитополе полностью подготовлен для приема посетителей, официальное открытие запланировано на 13 апреля, рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:11
2022-04-09T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мелитополь
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d65280340b871b154ba203a683894e8.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Спортивный бассейн в Мелитополе полностью подготовлен для приема посетителей, официальное открытие запланировано на 13 апреля, рассказала РИА Новости старший администратор Оксана Матвиенко.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."Бассейн сейчас готов на 100%, запустили газовый котел. Вода у нас прогревается. Тринадцатого числа в 8.00 утра мы готовы встречать всех, кто хочет поплавать. Бассейн не работал с 24 февраля. Мирная жизнь у нас налаживается. Цены снижены", - сказала Матвиенко.По словам собеседницы агентства, посещение для детей будет стоить 50 гривен, для взрослых - 100 гривен (около 350 рублей). "До этого стоимость взрослого билета была 190 гривен", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
мелитополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bafff6725942de92aa9de06a7c78f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:11 09.04.2022
 
В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна

Во взятом под контроль ВС России Мелитополе восстановили работу спортивного бассейна

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Спортивный бассейн в Мелитополе полностью подготовлен для приема посетителей, официальное открытие запланировано на 13 апреля, рассказала РИА Новости старший администратор Оксана Матвиенко.
Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.
"Бассейн сейчас готов на 100%, запустили газовый котел. Вода у нас прогревается. Тринадцатого числа в 8.00 утра мы готовы встречать всех, кто хочет поплавать. Бассейн не работал с 24 февраля. Мирная жизнь у нас налаживается. Цены снижены", - сказала Матвиенко.
По словам собеседницы агентства, посещение для детей будет стоить 50 гривен, для взрослых - 100 гривен (около 350 рублей). "До этого стоимость взрослого билета была 190 гривен", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМелитопольУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала