https://ria.ru/20220409/basseyn-1782690511.html

В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна

В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна - РИА Новости, 09.04.2022

В Мелитополе полностью восстановили работу спортивного бассейна

Спортивный бассейн в Мелитополе полностью подготовлен для приема посетителей, официальное открытие запланировано на 13 апреля, рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:11

2022-04-09T16:11

2022-04-09T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мелитополь

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d65280340b871b154ba203a683894e8.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Спортивный бассейн в Мелитополе полностью подготовлен для приема посетителей, официальное открытие запланировано на 13 апреля, рассказала РИА Новости старший администратор Оксана Матвиенко.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."Бассейн сейчас готов на 100%, запустили газовый котел. Вода у нас прогревается. Тринадцатого числа в 8.00 утра мы готовы встречать всех, кто хочет поплавать. Бассейн не работал с 24 февраля. Мирная жизнь у нас налаживается. Цены снижены", - сказала Матвиенко.По словам собеседницы агентства, посещение для детей будет стоить 50 гривен, для взрослых - 100 гривен (около 350 рублей). "До этого стоимость взрослого билета была 190 гривен", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

мелитополь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мелитополь, украина, россия, ситуация в днр и лнр