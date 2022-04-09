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В Барселоне запретят курение на городских пляжах - РИА Новости, 09.04.2022
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Туризм
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В Барселоне запретят курение на городских пляжах
В Барселоне запретят курение на городских пляжах - РИА Новости, 09.04.2022
В Барселоне запретят курение на городских пляжах
Власти Барселоны сообщили о введении бессрочного запрета на курение на городских пляжах с лета 2022 года. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T05:04
2022-04-09T05:04
туризм
новости - туризм
барселона (город)
курение
туризм
туристы
средиземное море
отходы
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МАДРИД, 9 апр — РИА Новости. Власти Барселоны сообщили о введении бессрочного запрета на курение на городских пляжах с лета 2022 года."На всех десяти пляжах Барселоны будет действовать круглогодичный запрет на курение с целью обеспечить более здоровую среду для граждан, уменьшить количество отходов и способствовать охране окружающей среды", — уточняет мэрия на своем официальном портале.Ранее в городе в летний сезон уже проводили такую "акцию". Эксперимент был признан успешным. Уже в апреле этого года власти начнут проводить разъяснительную кампанию, а сам запрет вступит в силу в июле.По оценкам мэрии, доля курильщиков среди местных жителей достигает около 20 процентов, кроме того, дымят и многие туристы, приезжающие в город.Европейская комиссия отмечает, что сигаретные окурки, на разложение которых уходит не менее десяти лет, являются самым распространенным видом отходов в западной части Средиземного моря.
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новости - туризм, барселона (город), курение, туризм, туристы, средиземное море, отходы, природа, мусор
05:04 09.04.2022
 
В Барселоне запретят курение на городских пляжах

Мэрия Барселоны введет бессрочный запрет на курение на городских пляжах с лета

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГородской пляж в Барселоне
Городской пляж в Барселоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 9 апр — РИА Новости. Власти Барселоны сообщили о введении бессрочного запрета на курение на городских пляжах с лета 2022 года.
"На всех десяти пляжах Барселоны будет действовать круглогодичный запрет на курение с целью обеспечить более здоровую среду для граждан, уменьшить количество отходов и способствовать охране окружающей среды", — уточняет мэрия на своем официальном портале.
Ранее в городе в летний сезон уже проводили такую "акцию". Эксперимент был признан успешным. Уже в апреле этого года власти начнут проводить разъяснительную кампанию, а сам запрет вступит в силу в июле.
По оценкам мэрии, доля курильщиков среди местных жителей достигает около 20 процентов, кроме того, дымят и многие туристы, приезжающие в город.
Европейская комиссия отмечает, что сигаретные окурки, на разложение которых уходит не менее десяти лет, являются самым распространенным видом отходов в западной части Средиземного моря.
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