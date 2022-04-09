https://ria.ru/20220409/barselona-1782527155.html

В Барселоне запретят курение на городских пляжах

В Барселоне запретят курение на городских пляжах - РИА Новости, 09.04.2022

В Барселоне запретят курение на городских пляжах

Власти Барселоны сообщили о введении бессрочного запрета на курение на городских пляжах с лета 2022 года. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T05:04

2022-04-09T05:04

2022-04-09T05:04

туризм

новости - туризм

барселона (город)

курение

туризм

туристы

средиземное море

отходы

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МАДРИД, 9 апр — РИА Новости. Власти Барселоны сообщили о введении бессрочного запрета на курение на городских пляжах с лета 2022 года."На всех десяти пляжах Барселоны будет действовать круглогодичный запрет на курение с целью обеспечить более здоровую среду для граждан, уменьшить количество отходов и способствовать охране окружающей среды", — уточняет мэрия на своем официальном портале.Ранее в городе в летний сезон уже проводили такую "акцию". Эксперимент был признан успешным. Уже в апреле этого года власти начнут проводить разъяснительную кампанию, а сам запрет вступит в силу в июле.По оценкам мэрии, доля курильщиков среди местных жителей достигает около 20 процентов, кроме того, дымят и многие туристы, приезжающие в город.Европейская комиссия отмечает, что сигаретные окурки, на разложение которых уходит не менее десяти лет, являются самым распространенным видом отходов в западной части Средиземного моря.

https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1781937730.html

барселона (город)

средиземное море

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, барселона (город), курение, туризм, туристы, средиземное море, отходы, природа, мусор