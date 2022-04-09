https://ria.ru/20220409/azov-1782667619.html

Япония извинилась перед боевиками "Азова"

Япония перестала считать боевиков "Азова" неонацистами - РИА Новости, 09.04.2022

Япония извинилась перед боевиками "Азова"

Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:50

2022-04-09T11:50

2022-04-09T12:30

в мире

азов

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/38/1560293812_0:21:3068:1747_1920x0_80_0_0_8f43a6e882049c9e06daef9610cd4ebe.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год.В службе пояснили, что этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины появилось в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С 2014 года "Азов" участвовал в военной операции в Донбассе. В России в отношении его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Сейчас остатки "Азова" блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои. При этом националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, минируют жилые дома, подорвали здание драматического театра, где укрывались сотни человек.

https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html

азов

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, азов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мариуполь