Япония извинилась перед боевиками "Азова"

11:50 09.04.2022 (обновлено: 12:30 09.04.2022)
Япония перестала считать боевиков "Азова" неонацистами
Служба безопасности Японии убрала националистический батальон "Азов" из списка террористов
Новобранец батальона "Азов"
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год.
"В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон "Азов" неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации", — говорится на сайте ведомства.
В службе пояснили, что этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины появилось в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С 2014 года "Азов" участвовал в военной операции в Донбассе. В России в отношении его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Сейчас остатки "Азова" блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои. При этом националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, минируют жилые дома, подорвали здание драматического театра, где укрывались сотни человек.