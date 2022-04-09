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Япония перестала считать боевиков "Азова" неонацистами - РИА Новости, 09.04.2022
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Япония извинилась перед боевиками "Азова"
Япония перестала считать боевиков "Азова" неонацистами - РИА Новости, 09.04.2022
Япония извинилась перед боевиками "Азова"
Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:50
2022-04-09T12:30
в мире
азов
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год.В службе пояснили, что этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины появилось в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С 2014 года "Азов" участвовал в военной операции в Донбассе. В России в отношении его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Сейчас остатки "Азова" блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои. При этом националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, минируют жилые дома, подорвали здание драматического театра, где укрывались сотни человек.
https://ria.ru/20220409/evakuatsiya-1782633445.html
азов
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луганская народная республика
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в мире, азов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мариуполь
11:50 09.04.2022 (обновлено: 12:30 09.04.2022)
 
Япония перестала считать боевиков "Азова" неонацистами

Служба безопасности Японии убрала националистический батальон "Азов" из списка террористов

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранец батальона "Азов"
Новобранец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранец батальона "Азов"
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон "Азов" из справочника по международному терроризму за 2021 год.

"В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон "Азов" неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации", — говорится на сайте ведомства.

В службе пояснили, что этот документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, а также отчетов исследовательских институтов, поэтому не включает независимую оценку.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины появилось в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С 2014 года "Азов" участвовал в военной операции в Донбассе. В России в отношении его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Сейчас остатки "Азова" блокированы в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои. При этом националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, минируют жилые дома, подорвали здание драматического театра, где укрывались сотни человек.
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