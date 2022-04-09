https://ria.ru/20220409/avtoprobeg-1782717438.html

Жители Штутгарта вышли на автопробег с призывом прекратить русофобию

Жители Штутгарта вышли на автопробег с призывом прекратить русофобию - РИА Новости, 09.04.2022

Жители Штутгарта вышли на автопробег с призывом прекратить русофобию

Автопробег "Против дискриминации русскоязычных" состоялся в немецком Штутгарте, сообщило издание Die Zeit. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:18

2022-04-09T21:18

2022-04-09T22:14

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БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Автопробег "Против дискриминации русскоязычных" состоялся в немецком Штутгарте, сообщило издание Die Zeit.В акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали "остановить русофобию" и "прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах", пишет издание.Перед началом автопробега прозвучали гимны России и Германии, а также песня "Калинка". Полиция сообщила об отсутствии значительных ограничений для транспорта и инцидентов в связи с автопробегом, указывает Die Zeit.Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер отмечала, что немецкая полиция зафиксировала нападения на российские объекты и магазины. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх говорил, что еженедельно фиксируется по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ — от оскорблений и угроз до физического насилия до ущерба имуществу.В прошлые выходные автопробег с участием порядка 900 человек прошел в Берлине, он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей Германии, при этом на многих машинах были российские флаги. Акция, по данным полиции, прошла без инцидентов, однако в соцсетях ее проведение раскритиковали ряд пользователей, в том числе украинские активисты. Представитель МВД Максимилиан Калль отмечал, что немецкие правоохранительные органы будут принимать при необходимости меры в связи с акциями в Германии с демонстрацией российских флагов, но принципиально в стране действует свобода собраний.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

https://ria.ru/20220409/kipr-1782709184.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, берлин (город), россия, германия, мвд германии, мвд фрг, штутгарт