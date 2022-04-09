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Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины - РИА Новости, 09.04.2022
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Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины
Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины - РИА Новости, 09.04.2022
Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины
Одно из главных правил сохранения машины на ходу как можно дольше — регулярное техобслуживание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T02:15
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авто
общество
россия
авилон
павел константинов (автоэксперт)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Одно из главных правил сохранения машины на ходу как можно дольше — регулярное техобслуживание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.Еще больше внимания состоянию авто стоит уделять, если оно используется в каких-либо тяжелых условиях. Среди них эксперт перечисляет частые короткие поездки продолжительностью пять-десять минут, частая езда по бездорожью, регулярное многочасовое простаивание в пробках. В таком случае замена масла нужна чаще, чем того требует регламент, отметил он.Сервис стоит посетить и при смене времени года, а также если во время езды появились настораживающие звуки (стук, скрип и т.д.), чтобы предупредить более серьезный вред автомобилю, заключил Константинов.
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авто, общество, россия, авилон , павел константинов (автоэксперт)
02:15 09.04.2022 (обновлено: 10:12 09.04.2022)
 
Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины

Эксперт Константинов: для продления срока службы машины нужно регулярное техобслуживание

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Одно из главных правил сохранения машины на ходу как можно дольше — регулярное техобслуживание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.
Еще больше внимания состоянию авто стоит уделять, если оно используется в каких-либо тяжелых условиях. Среди них эксперт перечисляет частые короткие поездки продолжительностью пять-десять минут, частая езда по бездорожью, регулярное многочасовое простаивание в пробках. В таком случае замена масла нужна чаще, чем того требует регламент, отметил он.

"То есть это следующая ситуация: водитель сел, завел двигатель, за десять минут доехал до офиса, заглушил мотор и пошел на работу. И за такой же краткий временной промежуток автомобиль используется и вечером. И только на выходных владелец совершает более длительные поездки, допустим, за город. Такой режим эксплуатации автомобиля считается напряженным", — добавил собеседник агентства.

Сервис стоит посетить и при смене времени года, а также если во время езды появились настораживающие звуки (стук, скрип и т.д.), чтобы предупредить более серьезный вред автомобилю, заключил Константинов.
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АвтоОбществоРоссияАвилонПавел Константинов (автоэксперт)
 
 
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