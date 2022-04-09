https://ria.ru/20220409/avto-1782629241.html

Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины

Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины - РИА Новости, 09.04.2022

Автолюбителям рассказали, как продлить срок службы машины

Одно из главных правил сохранения машины на ходу как можно дольше — регулярное техобслуживание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:15

2022-04-09T02:15

2022-04-09T10:12

авто

общество

россия

авилон

павел константинов (автоэксперт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736434734_0:0:2261:1272_1920x0_80_0_0_85a77e4268871b701ec9ce21c0661e63.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Одно из главных правил сохранения машины на ходу как можно дольше — регулярное техобслуживание, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений группы "Авилон" Павел Константинов.Еще больше внимания состоянию авто стоит уделять, если оно используется в каких-либо тяжелых условиях. Среди них эксперт перечисляет частые короткие поездки продолжительностью пять-десять минут, частая езда по бездорожью, регулярное многочасовое простаивание в пробках. В таком случае замена масла нужна чаще, чем того требует регламент, отметил он.Сервис стоит посетить и при смене времени года, а также если во время езды появились настораживающие звуки (стук, скрип и т.д.), чтобы предупредить более серьезный вред автомобилю, заключил Константинов.

https://ria.ru/20220217/vesna-1773229715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

авто, общество, россия, авилон , павел константинов (автоэксперт)