15:38 09.04.2022 (обновлено: 18:30 09.04.2022)
СМИ: картина коллекции Морозовых, оставленная в Париже, принадлежит Авену
Monde: одна из картин коллекции Морозовых, которую оставят в Париже, принадлежит Авену
Эйфелева башня в Париже
ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Одна из картин из коллекции Морозовых, которая останется в Париже, принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену, сообщает газета Monde.
В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. По информации агентства, одна из картин принадлежит "российскому бизнесмену", вторая — Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине.
Как отмечает Monde, Франция решила изъять автопортрет художника Петра Кончаловского, написанный в 1910 году. По данным издания, изучается вопрос об изъятии еще одной картины. Речь идет о портрете Тимофея Морозова кисти Валентина Серова, для экспозиции его предоставил Музей искусства авангарда (МАГМА).
Остальная часть работ из коллекции Морозовых должна быть возвращена в Россию в ближайшие дни.
Ранее, 28 февраля, Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых был Петр Авен.
В понедельник РИА Новости подтвердили в посольстве России во Франции, что картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию. В фонде Louis Vuitton, где проходила выставка картин из коллекции Морозовых, сообщали РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. При этом конкретной даты отправки картин нет, потому что они будут переправлены в разное время.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.