https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html

СМИ: картина коллекции Морозовых, оставленная в Париже, принадлежит Авену

СМИ: картина коллекции Морозовых, оставленная в Париже, принадлежит Авену - РИА Новости, 09.04.2022

СМИ: картина коллекции Морозовых, оставленная в Париже, принадлежит Авену

Одна из картин из коллекции Морозовых, которая останется в Париже, принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену, сообщает газета Monde. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:38

2022-04-09T15:38

2022-04-09T18:30

культура

париж

петр авен

петр кончаловский

в мире

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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Одна из картин из коллекции Морозовых, которая останется в Париже, принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену, сообщает газета Monde.В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. По информации агентства, одна из картин принадлежит "российскому бизнесмену", вторая — Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине.Как отмечает Monde, Франция решила изъять автопортрет художника Петра Кончаловского, написанный в 1910 году. По данным издания, изучается вопрос об изъятии еще одной картины. Речь идет о портрете Тимофея Морозова кисти Валентина Серова, для экспозиции его предоставил Музей искусства авангарда (МАГМА).Остальная часть работ из коллекции Морозовых должна быть возвращена в Россию в ближайшие дни.Ранее, 28 февраля, Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых был Петр Авен.В понедельник РИА Новости подтвердили в посольстве России во Франции, что картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию. В фонде Louis Vuitton, где проходила выставка картин из коллекции Морозовых, сообщали РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. При этом конкретной даты отправки картин нет, потому что они будут переправлены в разное время.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

https://ria.ru/20220329/kollektsii-1780691909.html

париж

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

париж, петр авен, петр кончаловский, в мире