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Развитие СМП важно для поставок в арктические регионы, заявили в МИД - РИА Новости, 09.04.2022
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Развитие СМП важно для поставок в арктические регионы, заявили в МИД
Развитие СМП важно для поставок в арктические регионы, заявили в МИД - РИА Новости, 09.04.2022
Развитие СМП важно для поставок в арктические регионы, заявили в МИД
Развитие Северного морского пути важно для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:04
2022-04-09T12:04
в мире
экономика
россия
оон
белоруссия
азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Развитие Северного морского пути важно для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Развитие СМП важно для нас не только как для ответственного участника международных экономических отношений, но и для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы. Это без преувеличения является ключевым фактором устойчивого экономического роста российского Севера и повышения благосостояния проживающих там людей, обеспечения транспортной связанности Северо-Западных и Дальневосточных регионов нашей страны", - сказал дипломат."При этом важно подчеркнуть, что при администрировании и развитии СМП наша страна традиционно отталкивается от действующих норм международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а также двусторонней договорно-правовой базы", - указал Корчунов.Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
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в мире, экономика, россия, оон, белоруссия, азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:04 09.04.2022
 
Развитие СМП важно для поставок в арктические регионы, заявили в МИД

МИД: развитие СМП важно для бесперебойных поставок в арктические регионы России

© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Развитие Северного морского пути важно для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Развитие СМП важно для нас не только как для ответственного участника международных экономических отношений, но и для обеспечения бесперебойных цепочек поставок в российские арктические регионы. Это без преувеличения является ключевым фактором устойчивого экономического роста российского Севера и повышения благосостояния проживающих там людей, обеспечения транспортной связанности Северо-Западных и Дальневосточных регионов нашей страны", - сказал дипломат.
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"При этом важно подчеркнуть, что при администрировании и развитии СМП наша страна традиционно отталкивается от действующих норм международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а также двусторонней договорно-правовой базы", - указал Корчунов.
Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
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Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
 
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