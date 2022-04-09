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Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России

Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России - РИА Новости, 09.04.2022

Каймановы острова заморозили миллиарды долларов из-за санкций против России

Власти Каймановых островов заявили о заморозке связанных с Россией активов на 7,3 миллиарда долларов. Об этом говорится на официальном сайте правительства... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T00:35

2022-04-09T00:35

2022-04-09T10:19

владимир путин

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санкции

каймановы острова

москва

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Власти Каймановых островов заявили о заморозке связанных с Россией активов на 7,3 миллиарда долларов. Об этом говорится на официальном сайте правительства островного государства.Там отметили, что действуют в соответствии с обязательствами, проистекающими из британского постановления об антироссийских санкциях."Многочисленные поставщики финансовых услуг представили более 400 форм отчетности <…> подтверждающих, что были заморожены активы, стоимость которых оценивается в 7,3 миллиарда долларов", — заявили в правительстве.Кроме того, местные власти организовали рабочую группу, которая будет еженедельно собираться, чтобы вносить изменения в проводимую политику. В нее войдут представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и других ведомств. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220409/zakon-1782629075.html

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владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, санкции, каймановы острова, москва