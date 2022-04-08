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На Урале девочку, причастную к убийству котенка, поместили в медучреждение - РИА Новости, 08.04.2022
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На Урале девочку, причастную к убийству котенка, поместили в медучреждение
На Урале девочку, причастную к убийству котенка, поместили в медучреждение - РИА Новости, 08.04.2022
На Урале девочку, причастную к убийству котенка, поместили в медучреждение
Девочку в Челябинске, которую полиция назвала причастной к убийству котенка в подъезде жилого дома в 2021 году, поместили в медучреждение, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:23
2022-04-08T11:23
происшествия
челябинск
животные
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Девочку в Челябинске, которую полиция назвала причастной к убийству котенка в подъезде жилого дома в 2021 году, поместили в медучреждение, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.В прошлом году в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ-Сити" Челябинска, опубликовали информацию о том, что неизвестный "разорвал" котёнка. Жители просили найти живодера. Позже полиция сообщила, что установлена причастность к совершению данного деяния несовершеннолетней 2008 года рождения.В апреле 2022 года жительница Челябинска разместила в соцсети видео из жилого дома по улице Братьев Кашириных, 131 (микрорайон "Академ-Сити"), где в подъезд, а затем в лифт заходит девочка-подросток с небольшой рыжей собакой на поводке, которые потом выходят на лестничной площадке. Также она разместила фото, на котором у подъезда данного жилого дома на асфальте лежит собака с видео из лифта, не подающая признаков жизни."После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи. В связи с этим принято комиссионное решение о применении 77 статьи Семейного кодекса РФ об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в настоящее время подросток помещен в медучреждение, ей оказывается специализированная помощь. Вся работа служб системы профилактики с несовершеннолетней и ее семьей направлена на преодоление трудной жизненной ситуации, поясняется в сообщении.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова пояснила РИА Новости, что девочка не посещала школу, находилась на домашнем обучении и училась хорошо. Также она уточнила, что девочка проживает в полной семье, а после первого случая с кошкой подростка уже помещали на 30 дней в специализированный центр.
https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html
https://ria.ru/20210830/kotenok-1747858931.html
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происшествия, челябинск, животные
11:23 08.04.2022
 
На Урале девочку, причастную к убийству котенка, поместили в медучреждение

Девочку из Челябинска, причастную к жестокому убийству котенка, поместили в медучреждение

© Depositphotos / OkКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / Ok
Котенок. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Девочку в Челябинске, которую полиция назвала причастной к убийству котенка в подъезде жилого дома в 2021 году, поместили в медучреждение, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.
В прошлом году в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ-Сити" Челябинска, опубликовали информацию о том, что неизвестный "разорвал" котёнка. Жители просили найти живодера. Позже полиция сообщила, что установлена причастность к совершению данного деяния несовершеннолетней 2008 года рождения.
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В апреле 2022 года жительница Челябинска разместила в соцсети видео из жилого дома по улице Братьев Кашириных, 131 (микрорайон "Академ-Сити"), где в подъезд, а затем в лифт заходит девочка-подросток с небольшой рыжей собакой на поводке, которые потом выходят на лестничной площадке. Также она разместила фото, на котором у подъезда данного жилого дома на асфальте лежит собака с видео из лифта, не подающая признаков жизни.
"После первого события, связанного с жестоким обращением с домашним животным, службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки. Родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи. В связи с этим принято комиссионное решение о применении 77 статьи Семейного кодекса РФ об отобрании несовершеннолетней для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время подросток помещен в медучреждение, ей оказывается специализированная помощь. Вся работа служб системы профилактики с несовершеннолетней и ее семьей направлена на преодоление трудной жизненной ситуации, поясняется в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова пояснила РИА Новости, что девочка не посещала школу, находилась на домашнем обучении и училась хорошо. Также она уточнила, что девочка проживает в полной семье, а после первого случая с кошкой подростка уже помещали на 30 дней в специализированный центр.
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