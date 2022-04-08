https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782545405.html

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 08.04.2022

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:47

2022-04-08T15:47

2022-04-08T16:54

общество

госдума рф

вячеслав володин

умер владимир жириновский

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.На церемонии присутствовали родные Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Сергей Неверов, хабаровский губернатор Михаил Дегтярев и некоторые другие политики. К месту погребения процессия прошла в сопровождении почетного караула. После этого была отслужена лития и дан последний салют.Утром патриарх Кирилл совершил отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя. Церемония прощания проходила в Колонном зале Дома союзов. Ее посетили, в частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.Володин написал о прощании с Жириновским у себя в Telegram-канале."Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни — невосполнимая потеря. Светлая память", — говорится в публикации.Жириновский скончался 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в пресс-службе Минздрава, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф, вячеслав володин, умер владимир жириновский, владимир жириновский