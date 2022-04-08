https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782538109.html

На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с Жириновским

На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с Жириновским

На Новодевичьем кладбище в Москве проходит прощание с Владимиром Жириновским. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:22

2022-04-08T15:22

2022-04-08T15:24

общество

вячеслав володин

госдума рф

умер владимир жириновский

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. На Новодевичьем кладбище в Москве проходит прощание с Владимиром Жириновским.Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.На церемонии присутствуют только близкие к политику люди. В его честь был дан последний залп.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти Жириновского сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вячеслав володин, госдума рф, умер владимир жириновский, владимир жириновский