Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Премьер Мишустин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Жириновским
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.
Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.
На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.
Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.
На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.
Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.
Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.
"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.
"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.
Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.
Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.
На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.
На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.
После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.
После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.
Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.
Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.
Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".
Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".
Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.
Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.
Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.
Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.
На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.
Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.
"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.
Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.
На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.
После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.
Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.
Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".
Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.
Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.