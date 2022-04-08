https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782488859.html

Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:46

2022-04-08T12:46

2022-04-08T13:58

леонид слуцкий (политик)

лдпр

русская православная церковь

умер владимир жириновский

политика

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости.Мишустин подошел к гробу, положил руку и попрощался с Жириновским.После этого он подошел к его сестре Анастасии и сыну Олегу.Затем выступил замглавы центрального аппарата партии Алексей Диденко.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782459221.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

леонид слуцкий (политик), лдпр, русская православная церковь, умер владимир жириновский, политика, михаил мишустин