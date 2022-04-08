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Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
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Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским
Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:46
2022-04-08T13:58
леонид слуцкий (политик)
лдпр
русская православная церковь
умер владимир жириновский
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости.Мишустин подошел к гробу, положил руку и попрощался с Жириновским.После этого он подошел к его сестре Анастасии и сыну Олегу.Затем выступил замглавы центрального аппарата партии Алексей Диденко.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, русская православная церковь, умер владимир жириновский, политика, михаил мишустин
12:46 08.04.2022 (обновлено: 13:58 08.04.2022)
 
Мишустин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Премьер Мишустин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Жириновским

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии прощания с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 8 апреля 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии прощания с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 8 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии прощания с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 8 апреля 2022
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин подошел к гробу, положил руку и попрощался с Жириновским.
Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
11:01
Путин простился с Жириновским
После этого он подошел к его сестре Анастасии и сыну Олегу.
Затем выступил замглавы центрального аппарата партии Алексей Диденко.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.
"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

Близкие родственники Владимира Жириновского на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

Прощание с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перед началом церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

Гроб с телом руководителя ЛДПР Владимира Жириновского загружают в машину у храма Христа Спасителя после отпевания
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

Здание Колонного зала Дома Союзов, где проходит церемония прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

Прощание с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским у храма Христа Спасителя после отпевания
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

Проститься с усопшим приехали его родные и коллеги.

На фото: близкие Владимира Жириновского на церемонии отпевания. Слева — сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 12

Патриарх призвал противников политика простить ему обиды. Душа усопшего должна "покинуть этот мир в состоянии полного примирения с каждым", пояснил глава РПЦ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Пусть Господь успокоит душу раба своего Владимира в небесных своих обителях, пусть он сотворит вечную молитвенную память о нем в наших сердцах и сохранит добрую память о нем в нашем народе, который воспринимал покойного как человека искреннего, бескомпромиссного, у которого слова не расходились с делами. Светлая память Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — сказал патриарх Московский и всея Руси.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

Прощание с Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 12

На отпевании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, временно исполняющий обязанности главы фракции Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от партии Борис Чернышов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 12

После отпевания тело Жириновского отправили в Дом союзов для гражданской панихиды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Владимир Путин приехал Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с лидером ЛДПР. Глава государства был с букетом красных роз.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что у Путина были доверительные отношения с Жириновским, глава государства всегда с интересом выслушивал его мнение. Дмитрий Песков также отметил, что лидер ЛДПР предвидел некоторые события: "Он был неким провидцем, это однозначно".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Церемонию прощания в Доме союзов посетил и зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Очередь из желающих проститься с Владимиром Жириновским растянулась на полторы сотни метров, многие пришли с цветами.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Позже политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРРусская православная церковьУмер Владимир ЖириновскийПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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