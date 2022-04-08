https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782478766.html

Церемонию прощания с Жириновским продлят

Церемонию прощания с Жириновским продлят - РИА Новости, 08.04.2022

Церемонию прощания с Жириновским продлят

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов будет продлена, чтобы дать возможность всем проститься с политиком, заявил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:16

2022-04-08T12:16

2022-04-08T12:16

лдпр

политика

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома Союзов будет продлена, чтобы дать возможность всем проститься с политиком, заявил временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий."Я хочу поблагодарить всех, кто пришел проститься, еще тысячи людей на улице, думаю, что мы несколько, может быть, продлим прощание, чтобы каждый мог подойти и проститься с Владимиром Вольфовичем", - сообщил он.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782459221.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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