https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782462720.html

Медведев прибыл на церемонию прощания с Жириновским

Медведев прибыл на церемонию прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Медведев прибыл на церемонию прощания с Жириновским

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:15

2022-04-08T11:21

леонид слуцкий (политик)

лдпр

русская православная церковь

умер владимир жириновский

политика

дмитрий медведев

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Медведев простился с Жириновским, возложил цветы, а после подошел к сыну политика Олегу Эдельштейну и пообщался с ним.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14.00.

https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782459221.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

леонид слуцкий (политик), лдпр, русская православная церковь, умер владимир жириновский, политика, дмитрий медведев, владимир жириновский