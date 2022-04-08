https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782460826.html

В Москве идет церемония прощания с Жириновским

В Москве идет церемония прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

В Москве идет церемония прощания с Жириновским

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:08

2022-04-08T11:08

2022-04-08T12:48

вячеслав володин

госдума рф

лдпр

умер владимир жириновский

политика

владимир жириновский

владимир васильев

ирина яровая

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.Политика госпитализировали с ковидом в феврале. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы, кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после церемонии прощания поделился с журналистами, что не может представить себе палату парламента без ярких выступлений Жириновского. "Обычно в начале заседаний у нас выступают фракции. Владимир Вольфович практически всегда поднимал самые острые, самые интересные темы, которые вызывали дискуссии. И это всегда было очень важно послушать, потому что это была альтернативная точка зрения", - добавил он.Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь подчеркнул, что Жириновский добивался того, чтобы каждый услышал его и формировал либо свое согласие, либо несогласие. "А тот, у кого не было позиции, она появлялась. Я думаю, его роль, как политика, в этом очень велика", - сказал он.Также вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что сегодня "в момент тяжелейших испытаний его очень не хватает", потому что его яркая позиция - позиция защитника интересов каждого человека, она ощущалась и в делах, и словах. "Сегодня время Жириновского, время, когда страна объединилась и занимает позицию", - заключила она.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вячеслав володин, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский, политика, владимир жириновский, владимир васильев, ирина яровая, единая россия