https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782459221.html

Путин простился с Жириновским

Путин простился с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Путин простился с Жириновским

Президент Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:01

2022-04-08T11:01

2022-04-08T12:58

леонид слуцкий (политик)

лдпр

русская православная церковь

умер владимир жириновский

политика

владимир путин

владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости.Во время церемонии в Колонном зале Дома союзов Путин был с букетом красных роз. Прощание проходило с участием гвардейцев Президентского полка.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, патриарх сам выразил желание провести отпевание Жириновского.Владимир Жириновский умер 6 апреля, ему было 75 лет. В начале февраля лидера ЛДПР госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище, церемония начнется в 14:00.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин на церемонии прощания с Владимиром Жириновским В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Жириновским 2022-04-08T11:01 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

леонид слуцкий (политик), лдпр, русская православная церковь, умер владимир жириновский, политика, владимир путин, владимир жириновский