https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782453343.html

Путин приехал на прощание с Жириновским

Путин приехал на прощание с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Путин приехал на прощание с Жириновским

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома союзов... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:36

2022-04-08T10:36

2022-04-08T13:14

умер владимир жириновский

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14:00.

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

умер владимир жириновский, россия