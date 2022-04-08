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Путин приехал на прощание с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
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Путин приехал на прощание с Жириновским
Путин приехал на прощание с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022
Путин приехал на прощание с Жириновским
Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома союзов... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:36
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умер владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14:00.
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60
умер владимир жириновский, россия
10:36 08.04.2022 (обновлено: 13:14 08.04.2022)
 
Путин приехал на прощание с Жириновским

Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что предстоятель Русской православной церкви сам выразил желание лично провести отпевание политика.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище, начало церемонии запланировано на 14:00.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский
© РИА Новости / Простяков / Перейти в фотобанк

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский проводит предвыборный митинг на Арбате
1 из 20

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается боксом в свободное время
2 из 20

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанк

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский возвращается из Государственной Думы РФ на метро
3 из 20

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанк

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский
4 из 20

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанк

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на митинге в свою поддержку на Пушкинской площади. 2012 год
5 из 20

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве. 2013 год
6 из 20

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве
7 из 20

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино
8 из 20

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения ЗАО Совхоз имени Ленина
9 из 20

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский печет блины во время празднования Масленицы в Институте мировых цивилизаций
10 из 20

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский на соревнованиях Московская лыжня-2018
11 из 20

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Посещает приют для бездомных животных.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения приюта для бездомных собак Красная сосна в Москве
12 из 20

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 на Манежной площади в Москве
13 из 20

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
14 из 20

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

Депутаты слушают выступление руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимира Жириновского на пленарном заседании Государственной Думы РФ
15 из 20

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции
16 из 20

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
17 из 20

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

Участники антивоенного митинга ЛДПР на Пушкинской площади в Москве против войны на Украине, против конфликтов на Ближнем Востоке и учений НАТО у границ России
18 из 20

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и скульптор Зураб Церетели на церемонии открытия трехметровой скульптуры Владимира Жириновского во дворе Института мировых цивилизаций в Москве
19 из 20

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
20 из 20

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 20

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 20

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
4 из 20

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
5 из 20

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
6 из 20

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 20

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 20

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 20

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 20

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
11 из 20

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
13 из 20

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 20

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
17 из 20

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
18 из 20

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
19 из 20

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
20 из 20

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Умер Владимир ЖириновскийРоссия
 
 
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