https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782449849.html

Люди собираются к Дому союзов, где пройдет церемония прощания с Жириновским

Люди собираются к Дому союзов, где пройдет церемония прощания с Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

Люди собираются к Дому союзов, где пройдет церемония прощания с Жириновским

Люди собираются к Дому союзов в Москве, где пройдет прощание с политиком Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:18

2022-04-08T10:18

2022-04-08T11:02

общество

владимир жириновский

москва

дом союзов

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Люди собираются к Дому союзов в Москве, где пройдет прощание с политиком Владимиром Жириновским, передает корреспондент РИА Новости.Многие приходят с цветами. Пройти внутрь пока невозможно, церемония начнется в 11:00.Пришедшие выстраиваются в очереди у разных входов у рамок металлоискателей. Часть улицы перекрыта.Ранее в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание Владимира Жириновского, его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание с политиком состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

москва

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир жириновский, москва, дом союзов, умер владимир жириновский