https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782433020.html

Володин приехал на отпевание Жириновского

Володин приехал на отпевание Жириновского - РИА Новости, 08.04.2022

Володин приехал на отпевание Жириновского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где проходит отпевание Владимира Жириновского. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:36

2022-04-08T08:36

2022-04-08T09:17

дмитрий песков

владимир путин

госдума рф

дом союзов

лдпр

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где проходит отпевание Владимира Жириновского.Возле венка с крестом Володин оставил цветы.Прощание с Жириновским состоится в пятницу в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Владимир Путин обязательно простится с Жириновским.В феврале 2022 года Жириновского госпитализировали с ковидом. Его состояние оценивалось как тяжелое и медики ввели его в медикаментозную кому, из которого он вышел в начале марта. О смерти политика сообщили 6 апреля в Госдуме, Володин прервал пленарное заседание и объявил минуту молчания.В ЛДПР сообщили, что отложат на 40 дней все организационные вопросы кроме прощания в связи с кончиной лидера партии, объяснив это тем, что политик был глубоко верующим человеком.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий песков, владимир путин, госдума рф, дом союзов, лдпр, умер владимир жириновский