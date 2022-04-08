Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/youtube-1782552951.html
В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет
В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет - РИА Новости, 08.04.2022
В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет
Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что перед властями не стоит цели запретить... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:14
2022-04-08T16:14
владимир путин
россия
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
в мире
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что перед властями не стоит цели запретить YouTube, но пользователям стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами видеохостинга."У нас нет цели запретить YouTube", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат".Он отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет являться причиной для блокировки. "Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана" - заявил он.В четверг Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти лица являются нарушителями законодательства РФ.Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/youtube-1782188546.html
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, в мире, госдума рф
16:14 08.04.2022
 
В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что цели запретить YouTube нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что перед властями не стоит цели запретить YouTube, но пользователям стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами видеохостинга.
"У нас нет цели запретить YouTube", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат".
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 21:42
РКН потребовал восстановить доступ к записи брифинга Захаровой на YouTube
Он отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет являться причиной для блокировки. "Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана" - заявил он.
В четверг Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти лица являются нарушителями законодательства РФ.
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:18
YouTube встал на тропу открытой войны с Россией, заявил Пушков
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeВ миреГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала