https://ria.ru/20220408/youtube-1782552951.html

В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет

В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет - РИА Новости, 08.04.2022

В Госдуме заявили, что цели запретить YouTube нет

Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что перед властями не стоит цели запретить... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:14

2022-04-08T16:14

2022-04-08T16:14

владимир путин

россия

украина

донбасс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что перед властями не стоит цели запретить YouTube, но пользователям стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами видеохостинга."У нас нет цели запретить YouTube", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат".Он отметил, что пользователям платформы стоит быть готовыми к блокировкам в связи с новыми правилами платформы, согласно которым любая поддержка специальной военной операции России на Украине будет являться причиной для блокировки. "Они разослали инструкции о том, я имею в виду YouTube, корпорации Google принадлежащую, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана" - заявил он.В четверг Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти лица являются нарушителями законодательства РФ.Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что на видеохостинге регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с 36 аккаунтов (RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/youtube-1782188546.html

https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, в мире, госдума рф