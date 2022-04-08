https://ria.ru/20220408/youtube-1782474476.html

Мошенники запустили фейковые стримы в YouTube от имени Маска

Мошенники запустили фейковые стримы в YouTube от имени Маска - РИА Новости, 08.04.2022

Мошенники запустили фейковые стримы в YouTube от имени Маска

Мошенники начали запускать в YouTube фейковые видеотрансляции (стримы) от имени предпринимателей - гендиректора SpaceX Илона Маска, программиста и сооснователя... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:03

2022-04-08T12:03

2022-04-08T12:03

технологии

илон маск

group-ib

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники начали запускать в YouTube фейковые видеотрансляции (стримы) от имени предпринимателей - гендиректора SpaceX Илона Маска, программиста и сооснователя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина и под предлогом удвоения инвестиций похищать криптовалюту, либо доступы к криптокошелькам, сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.Уточняется, что всего за три февральских дня — с 16 февраля по 18 февраля 2022 года — специалисты Group-IB DRP и Центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB выявили 36 мошеннических онлайн-трансляций, посвященных выгодным вложениям в криптовалюты."На все криптокошельки злоумышленников, которые удалось проанализировать специалистам CERT-GIB, была переведена 281 транзакция на сумму более 1,6 миллиона долларов (по курсу февраля). Среди всех криптовалют популярнее всего у мошенников оказался Ethereum — 933 тысячи долларов", - уточнили в компании.Чаще других злоумышленники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Майкла Дж. Сэйлора, Чанпэн Чжао и Кэтрин Вуд. Никто из них не подозревал о трансляциях — их видео было вырезано из более ранних легальных роликов и перемонтировано в мошеннические стримы.Трансляция с фейковым Виталиком Бутериным собрала более 165 тысяч зрителей. В среднем же, у одного такого стрима от 3 до 18 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, илон маск, group-ib