https://ria.ru/20220408/yasinovataya-1782565275.html

Украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска выпустили семь ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в пятницу обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив семь ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:45

2022-04-08T16:45

2022-04-08T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив семь ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел Ясиноватой производился в 16.30 (время совпадает с мск) из населенного пункта Авдеевка. "Выпущено 7 ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, россия, авдеевка