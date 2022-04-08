https://ria.ru/20220408/yasinovataya-1782439275.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в пятницу утром обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили 25 ракет из "Града" и шесть 122-миллиметровых снарядов,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:20

2022-04-08T09:20

2022-04-08T09:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили 25 ракет из "Града" и шесть 122-миллиметровых снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:58 (совпадает с мск) населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая,: выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град"; 08:25 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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донецк (днр)

ясиноватая

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины