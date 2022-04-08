https://ria.ru/20220408/yandeks-1782498328.html

"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство

"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство - РИА Новости, 08.04.2022

"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство

"Яндекс" по требованию Роскомнадзора начал маркировать ресурсы Google как нарушающие российское законодательство, сообщили в компании. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:16

2022-04-08T13:16

2022-04-08T13:57

технологии

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

google

происшествия

интернет

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Яндекс" по требованию Роскомнадзора начал маркировать ресурсы Google как нарушающие российское законодательство, сообщили в компании.Ранее, в четверг, Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов, а также об информировании поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ. Меры будут действовать до устранения нарушений. При этом применяться они будут в отношении Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail."Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", - говорится в сообщении.В компании также уточнили, что обозначение уже работает.

https://ria.ru/20220408/sotsseti-1782504985.html

https://ria.ru/20220407/google-1782241704.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, происшествия, интернет, яндекс