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"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство - РИА Новости, 08.04.2022
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"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство
"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство - РИА Новости, 08.04.2022
"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство
"Яндекс" по требованию Роскомнадзора начал маркировать ресурсы Google как нарушающие российское законодательство, сообщили в компании. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:16
2022-04-08T13:57
технологии
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
происшествия
интернет
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Яндекс" по требованию Роскомнадзора начал маркировать ресурсы Google как нарушающие российское законодательство, сообщили в компании.Ранее, в четверг, Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов, а также об информировании поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ. Меры будут действовать до устранения нарушений. При этом применяться они будут в отношении Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail."Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", - говорится в сообщении.В компании также уточнили, что обозначение уже работает.
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РИА Новости
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технологии, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, происшествия, интернет, яндекс
13:16 08.04.2022 (обновлено: 13:57 08.04.2022)
 
"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие законодательство

"Яндекс" начал маркировать ресурсы Google, нарушающие российское законодательство

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Яндекс"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Яндекс" по требованию Роскомнадзора начал маркировать ресурсы Google как нарушающие российское законодательство, сообщили в компании.
Ранее, в четверг, Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов, а также об информировании поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ. Меры будут действовать до устранения нарушений. При этом применяться они будут в отношении Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.
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Минцифры подготовило список российских аналогов зарубежных соцсетей
"Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что обозначение уже работает.
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Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
 
ТехнологииОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeGoogleПроисшествияИнтернетЯндекс
 
 
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