https://ria.ru/20220408/xiaomi-1782457322.html

Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X

Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X - РИА Новости, 08.04.2022

Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X

Компания Xiaomi анонсировала предзаказ на смартфон Xiaomi 12X — первого в России представителя флагманской серии Xiaomi 12. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:52

2022-04-08T10:52

2022-04-08T10:52

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала предзаказ на смартфон Xiaomi 12X — первого в России представителя флагманской серии Xiaomi 12.Новинка формально относится к топовой линейки, но по характеристикам это смартфон среднего ценового диапазона из Китая. Xiaomi 12X получил 6,28-дюймовый AMOLED-экран, что вместе с массой в 172 грамма делает его довольно компактным устройством.За производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 870 — перелицованный 865-й двухлетней давности. Новинка может похвастаться тройной камерой для универсальной съемки, в которой главную роль играет основная широкоугольная камера 50 Мп с возможностью записи 8K. Кроме того, Xiaomi 12X оснащен 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной телемакро-камерой для съемки самых ярких моментов вашей жизни под любым углом. Xiaomi 12X включает в себя аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки.И хоть устройство не блещет передовыми характеристиками, его стоимость неприятно удивляет — цена за версию 8/128 ГБ составит 79 990 рублей, версия 8/256 ГБ будет стоить 85 990 рублей. Предзаказавшим обещают скидку в 6 000 рублей, в продажу смартфон поступит 15 апреля.

https://ria.ru/20211216/realme-1763889238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc