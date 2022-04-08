https://ria.ru/20220408/xiaomi-1782457322.html
Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X
Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X - РИА Новости, 08.04.2022
Xiaomi представила в России смартфон Xiaomi 12X
Компания Xiaomi анонсировала предзаказ на смартфон Xiaomi 12X — первого в России представителя флагманской серии Xiaomi 12. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:52
2022-04-08T10:52
2022-04-08T10:52
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала предзаказ на смартфон Xiaomi 12X — первого в России представителя флагманской серии Xiaomi 12.Новинка формально относится к топовой линейки, но по характеристикам это смартфон среднего ценового диапазона из Китая. Xiaomi 12X получил 6,28-дюймовый AMOLED-экран, что вместе с массой в 172 грамма делает его довольно компактным устройством.За производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 870 — перелицованный 865-й двухлетней давности. Новинка может похвастаться тройной камерой для универсальной съемки, в которой главную роль играет основная широкоугольная камера 50 Мп с возможностью записи 8K. Кроме того, Xiaomi 12X оснащен 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной телемакро-камерой для съемки самых ярких моментов вашей жизни под любым углом. Xiaomi 12X включает в себя аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки.И хоть устройство не блещет передовыми характеристиками, его стоимость неприятно удивляет — цена за версию 8/128 ГБ составит 79 990 рублей, версия 8/256 ГБ будет стоить 85 990 рублей. Предзаказавшим обещают скидку в 6 000 рублей, в продажу смартфон поступит 15 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi анонсировала предзаказ на смартфон Xiaomi 12X — первого в России представителя флагманской серии Xiaomi 12.
Новинка формально относится к топовой линейки, но по характеристикам это смартфон среднего ценового диапазона из Китая. Xiaomi 12X получил 6,28-дюймовый AMOLED-экран, что вместе с массой в 172 грамма делает его довольно компактным устройством.
За производительность здесь отвечает процессор Snapdragon 870 — перелицованный 865-й двухлетней давности. Новинка может похвастаться тройной камерой для универсальной съемки, в которой главную роль играет основная широкоугольная камера 50 Мп с возможностью записи 8K. Кроме того, Xiaomi 12X оснащен 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, а также 5-мегапиксельной телемакро-камерой для съемки самых ярких моментов вашей жизни под любым углом. Xiaomi 12X включает в себя аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой 67-ваттной быстрой зарядки.
И хоть устройство не блещет передовыми характеристиками, его стоимость неприятно удивляет — цена за версию 8/128 ГБ составит 79 990 рублей, версия 8/256 ГБ будет стоить 85 990 рублей. Предзаказавшим обещают скидку в 6 000 рублей, в продажу смартфон поступит 15 апреля.