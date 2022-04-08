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В России увеличили финансирование выплат приехавшим из Донбасса и Украины

В России увеличили финансирование выплат приехавшим из Донбасса и Украины - РИА Новости, 08.04.2022

В России увеличили финансирование выплат приехавшим из Донбасса и Украины

Правительство РФ увеличило финансирование на выплаты жителям ДНР, ЛНР и Украины, приехавшим в Россию, распоряжение об этом подписал премьер-министр страны... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:14

2022-04-08T09:14

2022-04-08T09:16

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общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство РФ увеличило финансирование на выплаты жителям ДНР, ЛНР и Украины, приехавшим в Россию, распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.Регионы РФ получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, приехавшим в Россию. Всего бюджетные трансферты из резервного фонда правительства направят семи российским субъектам."Так, Курская область получит около 59,5 миллиона рублей, Воронежская область – 118,8 миллиона рублей, Белгородская область – 86,7 миллиона рублей, Ставропольский край – 61,6 миллиона рублей, Брянская область – 80,9 миллиона рублей, Краснодарский край – 103,7 миллиона рублей, Крым – 88,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Осуществить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР ранее поручил президент России Владимир Путин.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию