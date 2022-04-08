https://ria.ru/20220408/vygovor-1782546788.html

Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты

Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты - РИА Новости, 08.04.2022

Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:54

2022-04-08T15:54

2022-04-08T15:54

политика

ялта

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по размещению торговых объектов.Он пояснил, что был неверно информирован в отношении подготовки аукционов по размещению торговых объектов в Ялтинском регионе. Глава Крыма добавил, что 11 апреля состоится совещание по вопросам Ялты, на котором Павленко должна разъяснить ситуацию с аукционом.Аксенов 4 апреля сообщил о выговорах четырем министрам правительства региона и служебных проверках в отношении еще двух министров за срыв сроков заключения госконтрактов, восьми главам администраций городов и районов, в том числе главе администрации Ялты, он объявил дисциплинарные взыскания. Причиной взысканий стал срыв сроков заключения государственных и муниципальных контрактов.

https://ria.ru/20220404/krym-1781702428.html

ялта

республика крым

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, ялта, сергей аксенов (политик), республика крым