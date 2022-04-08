Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты
Глава Крыма Аксенов объявил второй выговор главе Ялты Павленко за введение в заблуждение
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по размещению торговых объектов.
"Янине Петровне (Павленко – ред.) за введение меня в заблуждение объявляю очередной выговор. Представление сегодня будет направлено в Ялтинский городской совет", - говорит Аксенов на видео в Telegram-канале.
Он пояснил, что был неверно информирован в отношении подготовки аукционов по размещению торговых объектов в Ялтинском регионе. Глава Крыма добавил, что 11 апреля состоится совещание по вопросам Ялты, на котором Павленко должна разъяснить ситуацию с аукционом.
Аксенов 4 апреля сообщил о выговорах четырем министрам правительства региона и служебных проверках в отношении еще двух министров за срыв сроков заключения госконтрактов, восьми главам администраций городов и районов, в том числе главе администрации Ялты, он объявил дисциплинарные взыскания. Причиной взысканий стал срыв сроков заключения государственных и муниципальных контрактов.