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Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты - РИА Новости, 08.04.2022
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Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты
Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты - РИА Новости, 08.04.2022
Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:54
2022-04-08T15:54
политика
ялта
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по размещению торговых объектов.Он пояснил, что был неверно информирован в отношении подготовки аукционов по размещению торговых объектов в Ялтинском регионе. Глава Крыма добавил, что 11 апреля состоится совещание по вопросам Ялты, на котором Павленко должна разъяснить ситуацию с аукционом.Аксенов 4 апреля сообщил о выговорах четырем министрам правительства региона и служебных проверках в отношении еще двух министров за срыв сроков заключения госконтрактов, восьми главам администраций городов и районов, в том числе главе администрации Ялты, он объявил дисциплинарные взыскания. Причиной взысканий стал срыв сроков заключения государственных и муниципальных контрактов.
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политика, ялта, сергей аксенов (политик), республика крым
15:54 08.04.2022
 
Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты

Глава Крыма Аксенов объявил второй выговор главе Ялты Павленко за введение в заблуждение

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил второй выговор главе администрации Ялты Янине Павленко за введение его в заблуждение информацией о подготовке аукционов по размещению торговых объектов.
"Янине Петровне (Павленко – ред.) за введение меня в заблуждение объявляю очередной выговор. Представление сегодня будет направлено в Ялтинский городской совет", - говорит Аксенов на видео в Telegram-канале.
Он пояснил, что был неверно информирован в отношении подготовки аукционов по размещению торговых объектов в Ялтинском регионе. Глава Крыма добавил, что 11 апреля состоится совещание по вопросам Ялты, на котором Павленко должна разъяснить ситуацию с аукционом.
Аксенов 4 апреля сообщил о выговорах четырем министрам правительства региона и служебных проверках в отношении еще двух министров за срыв сроков заключения госконтрактов, восьми главам администраций городов и районов, в том числе главе администрации Ялты, он объявил дисциплинарные взыскания. Причиной взысканий стал срыв сроков заключения государственных и муниципальных контрактов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
 
ПолитикаЯлтаСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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