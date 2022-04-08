Рейтинг@Mail.ru
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:48
2022-04-08T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782539393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d584957bfc9f41b9b12cad0f6d64d246.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1"."Это та же бригада, которая стреляла тогда по Донецку, по (улице. — Прим. ред.) Университетской... Пуск был севернее Красноармейска, в принципе, один и тот же район", — сказал он.Басурин добавил, что город пока не контролируется силами ДНР, но будет освобожден."Фамилии в любом случае мы все узнаем: не только тех, кто кнопку нажимал, но и кто приказ отдавал", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Жертвами обстрела ВСУ стали около 30 человек, примерно 100 получили ранения. Как подчеркнул представитель ДНР, "Точка-У" не состоит на вооружении армий России и народных республик. При этом, по информации Минобороны, украинские войска, нанесшие ракетный удар, находились в районе Доброполья — города к северу от Красноармейска. При обстреле Донецка украинскими войсками из этого же комплекса погибли 17 человек, 36 пострадали.Ранее СК установил, что огонь вела 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ, ее командиром является полковник Ярошевич.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782558662.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782539393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b583e063ee7d305aabf7d3a4a8a4fad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
18:48 08.04.2022 (обновлено: 19:45 08.04.2022)
 
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
"Это та же бригада, которая стреляла тогда по Донецку, по (улице. — Прим. ред.) Университетской... Пуск был севернее Красноармейска, в принципе, один и тот же район", — сказал он.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 13:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Целью ракетного удара ВСУ по Краматорску был срыв эвакуации, заявил Кива
Басурин добавил, что город пока не контролируется силами ДНР, но будет освобожден.
"Фамилии в любом случае мы все узнаем: не только тех, кто кнопку нажимал, но и кто приказ отдавал", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Жертвами обстрела ВСУ стали около 30 человек, примерно 100 получили ранения. Как подчеркнул представитель ДНР, "Точка-У" не состоит на вооружении армий России и народных республик. При этом, по информации Минобороны, украинские войска, нанесшие ракетный удар, находились в районе Доброполья — города к северу от Красноармейска. При обстреле Донецка украинскими войсками из этого же комплекса погибли 17 человек, 36 пострадали.
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 16:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне
Ранее СК установил, что огонь вела 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ, ее командиром является полковник Ярошевич.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала