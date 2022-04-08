https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html

Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин

Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин - РИА Новости, 08.04.2022

Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин

Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:48

2022-04-08T18:48

2022-04-08T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1"."Это та же бригада, которая стреляла тогда по Донецку, по (улице. — Прим. ред.) Университетской... Пуск был севернее Красноармейска, в принципе, один и тот же район", — сказал он.Басурин добавил, что город пока не контролируется силами ДНР, но будет освобожден."Фамилии в любом случае мы все узнаем: не только тех, кто кнопку нажимал, но и кто приказ отдавал", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Жертвами обстрела ВСУ стали около 30 человек, примерно 100 получили ранения. Как подчеркнул представитель ДНР, "Точка-У" не состоит на вооружении армий России и народных республик. При этом, по информации Минобороны, украинские войска, нанесшие ракетный удар, находились в районе Доброполья — города к северу от Красноармейска. При обстреле Донецка украинскими войсками из этого же комплекса погибли 17 человек, 36 пострадали.Ранее СК установил, что огонь вела 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ, ее командиром является полковник Ярошевич.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782558662.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире