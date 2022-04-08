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Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 08.04.2022
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Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ
Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 08.04.2022
Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ
Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:02
2022-04-08T10:02
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее Рябков сообщал агентству, что планировавшееся на весну заседание перенесено из-за проблем с согласованием места встречи и даты."Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого "дозреют" наши американские коллеги", - сказал замглавы МИД РФ.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша
10:02 08.04.2022
 
Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ

Рябков: встреча комиссии по ДСНВ состоится, как только "дозреют" коллеги из США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее Рябков сообщал агентству, что планировавшееся на весну заседание перенесено из-за проблем с согласованием места встречи и даты.
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"Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого "дозреют" наши американские коллеги", - сказал замглавы МИД РФ.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСША
 
 
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