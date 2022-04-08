https://ria.ru/20220408/vstrecha-1782446373.html

Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ

Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 08.04.2022

Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ

Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:02

2022-04-08T10:02

2022-04-08T10:02

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее Рябков сообщал агентству, что планировавшееся на весну заседание перенесено из-за проблем с согласованием места встречи и даты."Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого "дозреют" наши американские коллеги", - сказал замглавы МИД РФ.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20220407/ssha-1782228179.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша