Рябков назвал сроки проведения встречи комиссии по ДСНВ
Рябков: встреча комиссии по ДСНВ состоится, как только "дозреют" коллеги из США
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва готова провести встречу консультативной комиссии по ДСНВ, как только до этого "дозреют" американские коллеги, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее Рябков сообщал агентству, что планировавшееся на весну заседание перенесено из-за проблем с согласованием места встречи и даты.
"Пока по согласию сторон сессия отложена. Будем готовы ее провести, как только до этого "дозреют" наши американские коллеги", - сказал замглавы МИД РФ.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.