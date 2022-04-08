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Британские ученые готовятся к ядерной войне. На этот раз им стоит верить

Британские ученые готовятся к ядерной войне. На этот раз им стоит верить - РИА Новости, 08.04.2022

Британские ученые готовятся к ядерной войне. На этот раз им стоит верить

Британские ученые играют не очень заметную, но поразительную роль в современной мировой кутерьме. Во-первых, мы про них шутим, что помогает снимать стресс... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:00

2022-04-08T08:00

2022-04-08T08:08

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Британские ученые играют не очень заметную, но поразительную роль в современной мировой кутерьме. Во-первых, мы про них шутим, что помогает снимать стресс. Во-вторых, они постоянно заключают пари типа: "Когда мы все умрем?" Причем такое ощущение, что некоторые из них действительно что-то знают.Прошлым летом мы писали о выдающемся британском ученом Мартине Рисе. Еще двадцать лет назад пэр Англии, барон и королевский астроном поставил деньги на то, что к концу 2020 года минимум миллион человек на планете вымрут от эпидемии, вызванной утечкой вируса из лаборатории.В 2017 году американский лингвист Стивен Пинкер принял вызов и поставил 400 долларов против Риса. Как мы знаем сегодня, Пинкер проиграл. Пандемия коронавируса унесла куда больше миллиона жизней.И вот только что другой британский ученый — модный историк Нил Фергюсон — поведал миру, что прошлой осенью был в Киеве, заценил обстановочку и заключил похожее пари. Он поставил на то, что до конца 2029 года от войны, конвенционной или ядерной, погибнут не меньше миллиона человек.Против Фергюсона выступил все тот же Стивен Пинкер, и такое впечатление, что он может уже попрощаться со своими деньгами. "Кум, вы знали!" — как говорится в украинском анекдоте.Особенно напрягает в пари Фергюсона акцент на ядерном характере катастрофы. А также то, что идея пришла ему в голову, пока он гулял по Киеву. Но, возможно, все эти мысленные эксперименты лишь игра высокого ума, утомленного созерцанием младших братьев по разуму? Человеконенавистнические фантазии, поэзия "пост-апа", не более?Посмотрим, однако, как осуществлялось самосбывающееся пророчество Мартина Риса насчет смертоносной пандемии. В 2012 году он основал Центр по изучению экзистенциальных рисков (CSER). Риск глобальной пандемии он считал главным для цивилизации и пиарил эту тему на самом высоком уровне. Его центр активно сотрудничал с министерствами обороны западных стран.В это же примерно время другой британский ученый — зоолог Питер Дашак — начал свои опыты по редактированию коронавируса. Вскоре он нашел финансирование в военных ведомствах США и компании Google. Результат его опытов всем хорошо известен.Когда вирус, сконструированный одним британским ученым, вырвался на свободу, то пиар-поддержку ему оказывал другой британский ученый. "Ну вот, мы же говорили, — с немалым удовлетворением констатировал CSER после начала пандемии COVID-19. — Мы же вас предупреждали". Нил Фергюсон — это тоже не просто так гуманитарий на вольных хлебах. Начал он с того, что сочинял льстивые книги и документалки о династии Ротшильдов. В своих исторических штудиях он так яростно отбеливал британский империализм, что морщились даже его коллеги-соотечественники: у Фергюсона выходило, что англичане несли в свои колонии не голод и террор, а исключительно прогресс и процветание.Натурально, с таким бэкграундом он быстренько оказался в США, натурализовался там и начал воспевать уже американский империализм, восторженно приветствуя такие акты гостерроризма, как вторжения в Ирак, Афганистан, Ливию."Хорошо нам сидеть на Западе с нашими зарплатами и шикарной жизнью и рассуждать, что, мол, безнравственно нарушать чей-то там суверенитет, — говорил он о войне в Ираке в 2003 году. — Но если речь о том, чтобы дать людям свободу, <…> поднять их уровень жизни, <…> то про суверенитет надо забыть". Ну и как там, хочется спросить сегодня, подняли уровень жизни-то? Нет?"Член неоимпериалистической мафии на зарплате", — представляется Фергюсон, и нет оснований ему не верить. Он преподает в ведущих американских университетах, получает все возможные премии, возглавляет рейтинги. У него все хорошо.Фергюсон в совершенстве освоил модный тренд современной пропаганды: он не призывает к чему-нибудь (например, к беспощадной войне США против остального мира), а просто констатирует, что это неизбежно. У него, мол, такая статистика накопилась. А если она его опровергает, тем хуже для статистики. Я прогнозирую, что будет война и умрут миллион человек, и все тут. Вот, даже пари заключил.В целом получается гуманитарное оформление американских интервенций, выполненное стильно, красиво и с нестандартными рекламными ходами. Американский ВПК рукоплещет стоя.Интересно, что крайняя — не хочется употреблять слово "последняя" — книга Фергюсона называется "Судный день: политика катастрофы". Там все та же тема: эпидемии, обнищание и голод приведут к мировой войне и мы все умрем. В связи с этим Пентагону надо выделить еще больше денег — читается между строк. Тогда Штаты смогут обезопасить себя и разделаться с врагами. "Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!"Интересно, кстати, что еще в январе 2020 года Фергюсон был в Давосе и тоже пообещал миру в ближайшем будущем глобальную пандемию с локдаунами и экономическим кризисом. Прям как знал.Рассказывая о своем пари, Фергюсон не скрывает того, что война — ядерная или конвенционная — будет, в его представлении, вестись на территории бывшей Украины и вполне способна перерасти в третью мировую. Он анализирует ход спецоперации России и прикидывает варианты.Экономические санкции, как он с печалью признает, эффекта не дали. Рубль вернулся к прежнему курсу, что позволяет Кремлю продолжать спецоперацию. Что насчет "дворцового переворота"? Фергюсон согласен, что американские элиты хотят "избавиться от Путина".Байден, по его мнению, рассчитывает на то, что неуспех спецоперации и санкции приведут к полномасштабному политическому кризису в Москве, сравнимому лишь с развалом Советского Союза.Тут-то Путин, испугавшись свержения, продолжает фантазировать Фергюсон, и применит тактическое ядерное оружие на территории Украины. Зачем? Какой в этом смысл? Ну такие тонкости британского ученого не интересуют. Применит, и все. Русские, они такие. Это как с коронавирусом: разрабатывали его британские ученые, а ответственными за пандемию назначили китайцев. И никто не удивился.Учитывая богатый опыт британских партнеров в информационной войне, пари Фергюсона можно рассматривать как заблаговременное оправдание западной провокации с ядерным или химическим оружием на украинской территории. Сейчас они громче всех кричат: "Держи вора!" — и заранее возлагают вину на Москву. А потом скажут: "Ну вот, мы же предупреждали".А когда Москва пытается предупредить о таком повороте событий, у британских ученых уже наготове любимый контраргумент: "Это вы все сами!" Специалист по оборонной политике Кентон Уайт из Университета Ридинга полагает, что "в экстремальном случае" русские могут взорвать небольшую ядерную бомбу на своей территории и обвинить в этом НАТО. Звучит безумно? Но если заблаговременно начать вколачивать это в мозг мировому обывателю, он, пожалуй, и не удивится. И не такое видали.С одной стороны, вроде бы время еще есть. Фергюсон заключил свое пари на срок до конца 2029 года. С другой стороны, он сам напоминает своей аудитории, что интерес к Украине неизбежно ослабевает. Есть такой информационный цикл в четыре недели: по его окончании публика охладевает к любой, даже самой горячей теме, сколько ее ни накачивай.Вот, например, закончился первый месяц спецоперации, и мировая общественность забыла об Украине. Все занялись Уиллом Смитом и его дракой на "Оскаре". Стоило ли ему бить по морде собрата по расе, нужно ли было его за это "отменять" или, может, не стоит? Глобальный вопрос, интересно же. Но тут удивительно вовремя британские ученые… тьфу, британские пиарщики вбросили в мировое инфополе фейк о Буче. Общественность опять нехотя вернулась к теме Украины.Но через три-четыре недели внимание публики опять отвлечется. Тем более что отвлекать его будут такие насущные темы, как рост цен на хлеб, свет и бензин. И возникает вопрос, не устроят ли в этот момент британские ученые в погонах какой-нибудь инцидент с ядерным устройством? Ведь нас же предупреждали.

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https://ria.ru/20210826/voyna-1747408732.html

https://ria.ru/20211211/virus-1763217081.html

https://ria.ru/20220213/bombardirovschiki-1772559954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/lavrov-1776040365.html

https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html

https://ria.ru/20220401/mir-1781190695.html

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