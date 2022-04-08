https://ria.ru/20220408/voennye-1782506773.html
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях - РИА Новости, 08.04.2022
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях
Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:49
2022-04-08T13:49
2022-04-08T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
херсон
обстрелы
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные жители, рассказал РИА Новости один из таких информаторов в Херсоне Александр Солдатов, задержанный российскими силовиками."Мне была предоставлена информация и показывали видео (результатов ударов по координатам – ред.). Мы себя называем диванными военными, передаем координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане - украинцы", - заявил Солдатов.Задержанный призвал участников подобных групп прекратить выступать в качестве информаторов украинских войск."С обеих сторон есть военные, они пусть занимаются своим делом, а мы должны заниматься городом и своими семьями", - добавил Солдатов.После проведения беседы задержанный был отпущен – в день рождения его дочери.Херсон находится под контролем ВС РФ. Жители города и бывшие члены территориальной обороны продолжают добровольно сдавать российским военным оружие, которое им раздали украинские силовики перед отступлением из города. Продолжается интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан и выявлению членов националистических батальонов.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже там и на юге соседней Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляцию российского ТВ и радио, а население стало шире использовать рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html
https://ria.ru/20220406/sbu-1782069303.html
херсон
запорожская область
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
2022-04-08T13:49
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, обстрелы, в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях
Информатор в Херсоне: ВСУ получают в соцсетях координаты для ударов, убивая гражданских
ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные жители, рассказал РИА Новости один из таких информаторов в Херсоне Александр Солдатов, задержанный российскими силовиками.
"Мне была предоставлена информация и показывали видео (результатов ударов по координатам – ред.). Мы себя называем диванными военными, передаем координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане - украинцы", - заявил Солдатов.
Задержанный призвал участников подобных групп прекратить выступать в качестве информаторов украинских войск.
"Вы сидите и передаете координаты, пишете о том, что кто-то куда-то поехал, туда прилетает и разбивает дома в деревнях, и погибают мирные люди из-за нас. Удаляйте эти группы, где передают координаты, и ищите группы, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам", - сказал он.
"С обеих сторон есть военные, они пусть занимаются своим делом, а мы должны заниматься городом и своими семьями", - добавил Солдатов.
После проведения беседы задержанный был отпущен – в день рождения его дочери.
Херсон
находится под контролем ВС РФ
. Жители города и бывшие члены территориальной обороны продолжают добровольно сдавать российским военным оружие, которое им раздали украинские силовики перед отступлением из города. Продолжается интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан и выявлению членов националистических батальонов.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область
. Позже там и на юге соседней Запорожской области
начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляцию российского ТВ и радио, а население стало шире использовать рубли при расчетах.