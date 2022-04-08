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Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/voennye-1782506773.html
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях - РИА Новости, 08.04.2022
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях
Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:49
2022-04-08T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
херсон
обстрелы
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные жители, рассказал РИА Новости один из таких информаторов в Херсоне Александр Солдатов, задержанный российскими силовиками."Мне была предоставлена информация и показывали видео (результатов ударов по координатам – ред.). Мы себя называем диванными военными, передаем координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане - украинцы", - заявил Солдатов.Задержанный призвал участников подобных групп прекратить выступать в качестве информаторов украинских войск."С обеих сторон есть военные, они пусть занимаются своим делом, а мы должны заниматься городом и своими семьями", - добавил Солдатов.После проведения беседы задержанный был отпущен – в день рождения его дочери.Херсон находится под контролем ВС РФ. Жители города и бывшие члены территориальной обороны продолжают добровольно сдавать российским военным оружие, которое им раздали украинские силовики перед отступлением из города. Продолжается интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан и выявлению членов националистических батальонов.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже там и на юге соседней Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляцию российского ТВ и радио, а население стало шире использовать рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html
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херсон
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"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
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херсон, обстрелы, в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:49 08.04.2022
 
Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях

Информатор в Херсоне: ВСУ получают в соцсетях координаты для ударов, убивая гражданских

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие после попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
Легковые автомобили, пострадавшие после попадания снаряда ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Легковые автомобили, пострадавшие после попадания снаряда ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
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ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные жители, рассказал РИА Новости один из таких информаторов в Херсоне Александр Солдатов, задержанный российскими силовиками.
"Мне была предоставлена информация и показывали видео (результатов ударов по координатам – ред.). Мы себя называем диванными военными, передаем координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане - украинцы", - заявил Солдатов.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства
Задержанный призвал участников подобных групп прекратить выступать в качестве информаторов украинских войск.
"Вы сидите и передаете координаты, пишете о том, что кто-то куда-то поехал, туда прилетает и разбивает дома в деревнях, и погибают мирные люди из-за нас. Удаляйте эти группы, где передают координаты, и ищите группы, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам", - сказал он.
"С обеих сторон есть военные, они пусть занимаются своим делом, а мы должны заниматься городом и своими семьями", - добавил Солдатов.
После проведения беседы задержанный был отпущен – в день рождения его дочери.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Херсоне задержали агента СБУ со справкой из психдиспансера
Херсон находится под контролем ВС РФ. Жители города и бывшие члены территориальной обороны продолжают добровольно сдавать российским военным оружие, которое им раздали украинские силовики перед отступлением из города. Продолжается интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан и выявлению членов националистических батальонов.
Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже там и на юге соседней Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляцию российского ТВ и радио, а население стало шире использовать рубли при расчетах.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХерсонобстрелыВ миреЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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