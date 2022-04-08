https://ria.ru/20220408/voennye-1782506773.html

Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях

Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях - РИА Новости, 08.04.2022

Информатор рассказал, как украинские военные используют группы в соцсетях

Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:49

2022-04-08T13:49

2022-04-08T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

херсон

обстрелы

в мире

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные используют группы в соцсетях для получения координат передвижения российских войск, а из-за неверных данных под обстрелы попадают мирные жители, рассказал РИА Новости один из таких информаторов в Херсоне Александр Солдатов, задержанный российскими силовиками."Мне была предоставлена информация и показывали видео (результатов ударов по координатам – ред.). Мы себя называем диванными военными, передаем координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане - украинцы", - заявил Солдатов.Задержанный призвал участников подобных групп прекратить выступать в качестве информаторов украинских войск."С обеих сторон есть военные, они пусть занимаются своим делом, а мы должны заниматься городом и своими семьями", - добавил Солдатов.После проведения беседы задержанный был отпущен – в день рождения его дочери.Херсон находится под контролем ВС РФ. Жители города и бывшие члены территориальной обороны продолжают добровольно сдавать российским военным оружие, которое им раздали украинские силовики перед отступлением из города. Продолжается интенсивная работа по обеспечению безопасности граждан и выявлению членов националистических батальонов.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже там и на юге соседней Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляцию российского ТВ и радио, а население стало шире использовать рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html

https://ria.ru/20220406/sbu-1782069303.html

херсон

запорожская область

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции. 2022-04-08T13:49 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

херсон, обстрелы, в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины