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В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС

В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС - РИА Новости, 08.04.2022

В Госдуму внесли проект о приостановке упрощенной выдачи виз с ЕС

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:25

2022-04-08T23:25

2022-04-08T23:25

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, документ доступен в думской базе данных.Отмечается, что подготовлен проект федерального закона "О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов Соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.Правительству РФ поручалось внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ.

https://ria.ru/20220325/vizy-1780179393.html

https://ria.ru/20220406/frantsiya-1782043486.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, госдума рф, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм