https://ria.ru/20220408/vizit-1782507780.html

Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию

Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию - РИА Новости, 08.04.2022

Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить РФ с визитом, приглашение было... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:53

2022-04-08T13:53

2022-04-08T13:53

туркмения

в мире

политика

россия

владимир путин

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить РФ с визитом, приглашение было принято, сообщается на сайте Кремля."В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами... Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.

https://ria.ru/20220408/dipotnosheniya-1782427420.html

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Владимир Лаврентьев

туркмения, в мире, политика, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов