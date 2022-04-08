https://ria.ru/20220408/vizit-1782507780.html
Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию
Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию - РИА Новости, 08.04.2022
Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить РФ с визитом, приглашение было... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:53
2022-04-08T13:53
2022-04-08T13:53
туркмения
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политика
россия
владимир путин
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить РФ с визитом, приглашение было принято, сообщается на сайте Кремля."В ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обменялись теплыми поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами... Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия в региональных форматах, в том числе в рамках каспийской "пятерки". Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства.
https://ria.ru/20220408/dipotnosheniya-1782427420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, в мире, политика, россия, владимир путин, сердар бердымухамедов
Путин пригласил президента Туркмении посетить Россию
Президент Туркмении Бердымухамедов принял приглашение Путина посетить Россию с визитом