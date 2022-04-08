https://ria.ru/20220408/vertolet-1782424678.html

При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ

При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2022

При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ

Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:50

2022-04-08T06:50

2022-04-08T06:50

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен, еще один пропал без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.По данным агентства, на борту вертолета модели Sikorsky S-92 производства США находились четыре человека. Вертолет упал в водах в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо в 13.32 (07.32 мск).Два вторых пилота в возрасте 51 год и 28 лет погибли, 47-летний пилот был спасен катером береговой охраны, а последний член экипажа, 42-летний механик пропал без вести.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/chernyyyaschik-1780329673.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея