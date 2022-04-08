https://ria.ru/20220408/vertolet-1782424678.html
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ
Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:50
2022-04-08T06:50
2022-04-08T06:50
в мире
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_7:0:1995:1118_1920x0_80_0_0_9fda5330a5db6917f7f09b2cdbbae0c8.jpg
СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен, еще один пропал без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.По данным агентства, на борту вертолета модели Sikorsky S-92 производства США находились четыре человека. Вертолет упал в водах в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо в 13.32 (07.32 мск).Два вторых пилота в возрасте 51 год и 28 лет погибли, 47-летний пилот был спасен катером береговой охраны, а последний член экипажа, 42-летний механик пропал без вести.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/chernyyyaschik-1780329673.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_255:0:1746:1118_1920x0_80_0_0_63b1dda274313290f704aa7dbb375c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ
Ренхап: при крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека