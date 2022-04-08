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При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
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При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.04.2022
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ
Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:50
2022-04-08T06:50
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен, еще один пропал без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.По данным агентства, на борту вертолета модели Sikorsky S-92 производства США находились четыре человека. Вертолет упал в водах в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо в 13.32 (07.32 мск).Два вторых пилота в возрасте 51 год и 28 лет погибли, 47-летний пилот был спасен катером береговой охраны, а последний член экипажа, 42-летний механик пропал без вести.
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в мире, южная корея
06:50 08.04.2022
 
При крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека, сообщили СМИ

Ренхап: при крушении вертолета в Южной Корее погибли два человека

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
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СЕУЛ, 8 апр - РИА Новости. Вертолет береговой охраны Южной Кореи американского производства потерпел крушение в водах у острова Марадо в пятницу, два члена экипажа погибли, один спасен, еще один пропал без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, на борту вертолета модели Sikorsky S-92 производства США находились четыре человека. Вертолет упал в водах в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо в 13.32 (07.32 мск).
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27 марта, 13:57В мире
В Китае нашли второй черный ящик потерпевшего крушение Boeing
Два вторых пилота в возрасте 51 год и 28 лет погибли, 47-летний пилот был спасен катером береговой охраны, а последний член экипажа, 42-летний механик пропал без вести.
 
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