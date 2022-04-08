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Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
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Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН
Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН
Венесуэла осуждает резолюцию генассамблеи ООН, приостанавливающую членство России в Совете по правам человека, как наносящую ущерб многосторонности и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:30
2022-04-08T03:30
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Венесуэла осуждает резолюцию генассамблеи ООН, приостанавливающую членство России в Совете по правам человека, как наносящую ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире, заявил глава венесуэльской дипломатии Феликс Пласенсия.Ранее ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.По словам венесуэльского министра, резолюция генассамблеи негативно сказывается на многостороннем характере международных отношений и перспективах диалога с Россией, разрушает необходимые мосты для взаимопонимания и серьезно угрожает безопасности, порядку и глобальному миру."Сегодня мы осуждаем усиление нападок на многостороннее мироустройство, которые ограничивают осуществление нами неотъемлемого права голоса в ООН путем незаконного введения односторонних принудительных мер и сказываются на нашем активном вкладе в миротворчество", - добавил Пласенсия.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, оон
03:30 08.04.2022
 
Венесуэла осудила приостановку членства России в СПЧ ООН

Глава МИД Венесуэлы Пласенсия осудил приостановку членства России в СПЧ ООН

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Венесуэла осуждает резолюцию генассамблеи ООН, приостанавливающую членство России в Совете по правам человека, как наносящую ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире, заявил глава венесуэльской дипломатии Феликс Пласенсия.
"Как член-учредитель Организации Объединенных Наций, Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Устава и отвергает решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека", - написал дипломат в своем блоге в Twitter.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
По словам венесуэльского министра, резолюция генассамблеи негативно сказывается на многостороннем характере международных отношений и перспективах диалога с Россией, разрушает необходимые мосты для взаимопонимания и серьезно угрожает безопасности, порядку и глобальному миру.
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"Сегодня мы осуждаем усиление нападок на многостороннее мироустройство, которые ограничивают осуществление нами неотъемлемого права голоса в ООН путем незаконного введения односторонних принудительных мер и сказываются на нашем активном вкладе в миротворчество", - добавил Пласенсия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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