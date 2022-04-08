Рейтинг@Mail.ru
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/valyuta-1782619957.html
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту - РИА Новости, 09.04.2022
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту
Центробанк с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-08T22:06
2022-04-09T08:32
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Это право ограничили 9 марта на фоне нестабильности курса рубля."С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах регулятора.Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро."Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — десять тысяч долларов или их эквивалент в евро — и действует до 9 сентября", — сообщили в Центробанке.Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.На сегодняшних торгах рубль рос по отношению к доллару до минимальной для американской валюты с осени отметки в 71 рубль, а к евро — до минимума с июня 2020 года в 77,08 рубля. При этом курс на понедельник составит 74,85 рубля и 81,71 рубля соответственно. Причиной этого стало решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20% до 17%.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html
https://ria.ru/20220406/defolt-1782063296.html
https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
22:06 08.04.2022 (обновлено: 08:32 09.04.2022)
 
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

ЦБ России разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
Это право ограничили 9 марта на фоне нестабильности курса рубля.
"С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах регулятора.
Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 13:49
В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня
"Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — десять тысяч долларов или их эквивалент в евро — и действует до 9 сентября", — сообщили в Центробанке.

Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
На сегодняшних торгах рубль рос по отношению к доллару до минимальной для американской валюты с осени отметки в 71 рубль, а к евро — до минимума с июня 2020 года в 77,08 рубля. При этом курс на понедельник составит 74,85 рубля и 81,71 рубля соответственно. Причиной этого стало решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20% до 17%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:17
В России нет оснований для реального дефолта, заявил Песков
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 02:44
Business Insider: Запад не смог парализовать экономику России
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала