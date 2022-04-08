https://ria.ru/20220408/valyuta-1782619957.html

ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту - РИА Новости, 09.04.2022

ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

Центробанк с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-08T22:06

2022-04-08T22:06

2022-04-09T08:32

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Центробанк с 18 апреля возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Это право ограничили 9 марта на фоне нестабильности курса рубля."С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах регулятора.Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро."Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — десять тысяч долларов или их эквивалент в евро — и действует до 9 сентября", — сообщили в Центробанке.Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.На сегодняшних торгах рубль рос по отношению к доллару до минимальной для американской валюты с осени отметки в 71 рубль, а к евро — до минимума с июня 2020 года в 77,08 рубля. При этом курс на понедельник составит 74,85 рубля и 81,71 рубля соответственно. Причиной этого стало решение ЦБ снизить ключевую ставку с 20% до 17%.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html

https://ria.ru/20220406/defolt-1782063296.html

https://ria.ru/20220403/ekonomika-1781502361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)