https://ria.ru/20220408/valyuta-1782618061.html

ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже

ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже - РИА Новости, 08.04.2022

ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже

Банк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро, сообщил регулятор. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:46

2022-04-08T21:46

2022-04-08T22:52

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Банк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро, сообщил регулятор."Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%", — отметили в Центробанке.Помимо этого, ЦБ отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.В ведомстве порекомендовали финансовым учреждениям установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.Центробанк с 4 марта ввел биржевую комиссию в 12 процентов при покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Московской биржи. При этом с компаний-импортеров комиссия не взималась.Ранее регулятор также снизил ключевую ставку с 20 процентов до 17.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782616106.html

https://ria.ru/20220408/stavka-1782486786.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия