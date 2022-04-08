https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782423766.html

Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна

Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна - РИА Новости, 08.04.2022

Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна

Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:23

2022-04-08T06:23

2022-04-08T06:28

распространение коронавируса

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здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок", - сказал Гинцбург.

https://ria.ru/20220403/sputnik-m-1781503680.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия