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Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна - РИА Новости, 08.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782423766.html
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна - РИА Новости, 08.04.2022
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:23
2022-04-08T06:28
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок", - сказал Гинцбург.
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общество, здоровье - общество, россия
06:23 08.04.2022 (обновлено: 06:28 08.04.2022)
 
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна

Глава НИЦ Гинцбург: назальная вакцина будет доступна после появления насадок для введения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Гинцбург
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 03:19
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
"Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок", - сказал Гинцбург.
 
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