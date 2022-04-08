https://ria.ru/20220408/vaktsina-1782423766.html
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна - РИА Новости, 08.04.2022
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:23
2022-04-08T06:23
2022-04-08T06:28
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок", - сказал Гинцбург.
https://ria.ru/20220403/sputnik-m-1781503680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия
06:23 08.04.2022 (обновлено: 06:28 08.04.2022)
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от COVID-19 станет доступна
Глава НИЦ Гинцбург: назальная вакцина будет доступна после появления насадок для введения
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Назальная вакцина против коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
"Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок", - сказал Гинцбург.