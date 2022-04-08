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Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными - РИА Новости, 08.04.2022
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Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными
Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными - РИА Новости, 08.04.2022
Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными
Украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными, Киев скрывает состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих, сообщил начальник... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:02
2022-04-08T22:03
в мире
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украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными, Киев скрывает состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны, в очередной раз, так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", - сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих. "Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания", - подчеркнул начальник НЦУО.Он добавил, что в данном вопросе настораживает поведение представителей МККК, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны РФ.Мизинцев напомнил, что Россия ежедневно выступает с инициативой к украинской стороне по обмену пленными. Пятого апреля была достигнута договоренность об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут.При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. В течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человек на 251 человек, в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась.
https://ria.ru/20220408/bucha-1782604360.html
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в мире, россия, украина
22:02 08.04.2022 (обновлено: 22:03 08.04.2022)
 
Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными

Минобороны: Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинская сторона в очередной раз сорвала обмен военнопленными, Киев скрывает состояние здоровья попавших в плен российских военнослужащих, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны, в очередной раз, так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", - сказал Мизинцев.
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Он подчеркнул, что такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих. "Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания", - подчеркнул начальник НЦУО.
Он добавил, что в данном вопросе настораживает поведение представителей МККК, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны РФ.
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Мизинцев напомнил, что Россия ежедневно выступает с инициативой к украинской стороне по обмену пленными. Пятого апреля была достигнута договоренность об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут.
При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. В течение 6 и 7 апреля российская сторона заявляла формат обмена 251 человек на 251 человек, в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась.
 
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