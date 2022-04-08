20:59 08.04.2022 (обновлено: 21:19 08.04.2022)
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник для переговоров по вступлению в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся в Киеве с визитом, сообщила, что передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.
"Украина принадлежит к европейской семье… И сегодня мы находимся здесь, чтобы дать вам первый позитивный ответ", - сказала глава ЕК, слова которой приводит пресс-служба в коммюнике.
Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". "Здесь начинается ваш путь в Европейский союз", - добавила она.
Фон дер Ляйен пообещала сделать все, чтобы ускорить этот процесс.
Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.