https://ria.ru/20220408/ukraina-1782613125.html

Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС

Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.04.2022

Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся в Киеве с визитом, сообщила, что передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:59

2022-04-08T20:59

2022-04-08T21:19

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся в Киеве с визитом, сообщила, что передала Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". "Здесь начинается ваш путь в Европейский союз", - добавила она.Фон дер Ляйен пообещала сделать все, чтобы ускорить этот процесс.Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781424120.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

еврокомиссия, в мире, европарламент, евросоюз, украина