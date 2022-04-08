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Группа судмедэкспертов ICMP отправится на Украину для опознания погибших

Группа судмедэкспертов ICMP отправится на Украину для опознания погибших - РИА Новости, 08.04.2022

Группа судмедэкспертов ICMP отправится на Украину для опознания погибших

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP), созданная во время конфликтов на Балканах 1990-х годов, намерена отправить на Украину группу... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:42

2022-04-08T16:42

2022-04-08T16:42

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP), созданная во время конфликтов на Балканах 1990-х годов, намерена отправить на Украину группу судебно-медицинских экспертов для опознания погибших, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального директора организации Кэтрин Бомбергер.Как сообщает агентство, украинские власти обратились к ICMP с просьбой о помощи в опознании погибших, имена которых в противном случае могут так и остаться неизвестными.По словам Бомбергер, группа экспертов, состоящая из судмедэксперта, судебного археолога и эксперта по сбору образцов ДНК, прибудет на Украину в начале следующей недели. Они помогут опознать погибших, а также официально установят причину смерти."Мы хотим работать совместно с украинскими властями, чтобы должным образом провести поиски на местах преступлений для опознания погибших, чтобы в будущем можно было предоставить доказательства для уголовного процесса", - приводит агентство слова Бомбергер.Как отмечает агентство, первым делом эксперты отправятся в Бучу.Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) была создана во время конфликтов на Балканах 1990-х годов. Ее главная цель заключалась в том, чтобы опознать погибших и найти пропавших без вести. Эксперты внесли значительный вклад, в частности, в июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине перешел под контроль сербских формирований, когда погибли или пропали без вести около 8,1 тысячи человек из числа боснийских мусульман.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр