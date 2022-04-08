https://ria.ru/20220408/ukraina-1782548245.html

В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине

В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине

Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:59

2022-04-08T15:59

2022-04-08T16:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел."Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ."Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - указала она. "Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины – против России", - добавила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782110531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр