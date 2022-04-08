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В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782548245.html
В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине
В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине
Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:59
2022-04-08T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел."Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ."Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - указала она. "Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины – против России", - добавила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782110531.html
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в мире, россия, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
15:59 08.04.2022 (обновлено: 16:10 08.04.2022)
 
В МИД обвинили НАТО в затягивании конфликта на Украине

МИД: поставляя оружие Украине, НАТО затягивает конфликт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Продолжая поставлять на Украину вооружения, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведет дело к затягиванию конфликта. Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - указала она. "Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины – против России", - добавила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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