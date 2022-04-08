https://ria.ru/20220408/ukraina-1782546522.html

Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"

Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова" - РИА Новости, 08.04.2022

Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"

Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова" РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:54

2022-04-08T15:54

2022-04-08T16:07

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5982168c5b6e87832c8b8746c38cebb9.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова"Также он призвал к выходу компаний с российского рынка, введению нефтяного эмбарго и изоляции банков России от международной финансовой системы.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии