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Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова" - РИА Новости, 08.04.2022
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Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"
Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова" - РИА Новости, 08.04.2022
Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"
Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова" РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:54
2022-04-08T16:07
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
донбасс
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова"Также он призвал к выходу компаний с российского рынка, введению нефтяного эмбарго и изоляции банков России от международной финансовой системы.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
15:54 08.04.2022 (обновлено: 16:07 08.04.2022)
 
Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"

Президент Украины Зеленский заявил, что против России нужен санкционный коктейль Молотова

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова"
"Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова", - сказал Зеленский.
Также он призвал к выходу компаний с российского рынка, введению нефтяного эмбарго и изоляции банков России от международной финансовой системы.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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