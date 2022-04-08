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Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной - РИА Новости, 08.04.2022
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:03
2022-04-08T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
мид армении
совет безопасности оон
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении."Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них", - добавил министр.
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в мире, белоруссия, украина, мид армении, совет безопасности оон, признание днр и лнр в россии
15:03 08.04.2022
 
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной

Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении.
"Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них", - добавил министр.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияУкраинаМИД АрменииСовет Безопасности ООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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