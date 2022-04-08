https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html

Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной

Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной - РИА Новости, 08.04.2022

Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной

Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:03

2022-04-08T15:03

2022-04-08T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

украина

мид армении

совет безопасности оон

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении."Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них", - добавил министр.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html

белоруссия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, украина, мид армении, совет безопасности оон, признание днр и лнр в россии