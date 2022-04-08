https://ria.ru/20220408/ukraina-1782530250.html
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной - РИА Новости, 08.04.2022
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:03
2022-04-08T15:03
2022-04-08T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
мид армении
совет безопасности оон
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия предложила, чтобы Белоруссия была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении."Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них", - добавил министр.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, мид армении, совет безопасности оон, признание днр и лнр в россии
Россия предложила включить Белоруссию в состав гарантов договора с Украиной
Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной