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ООН сообщила о гибели 1611 человек на Украине и в Донбассе с 24 февраля - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782498162.html
ООН сообщила о гибели 1611 человек на Украине и в Донбассе с 24 февраля
ООН сообщила о гибели 1611 человек на Украине и в Донбассе с 24 февраля - РИА Новости, 08.04.2022
ООН сообщила о гибели 1611 человек на Украине и в Донбассе с 24 февраля
Свыше 1600 мирных жителей, включая 131 ребенка, погибли на Украине и в Донбассе с 24 февраля, сообщает офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:15
2022-04-08T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
украина
донбасс
управление верховного комиссара оон по правам человека
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ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости. Свыше 1600 мирных жителей, включая 131 ребенка, погибли на Украине и в Донбассе с 24 февраля, сообщает офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).Согласно данным организации, с 24 февраля по полночь 6 апреля на Украине были подтверждены гибель 1611 и ранение 2227 мирных жителей, в том числе 131 ребенок был убит и 191 ранен.Эксперты УВКПЧ ООН отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно выше, так как подтверждение случаев гибели мирных граждан в ряде мест затруднено. В офисе заявили, что, несмотря на продолжение работы на Украине мониторинговой миссии ООН по правам человека, с 24 февраля эксперты миссии не имели доступа к местам происшествий и не имели возможность опрашивать пострадавших и свидетелей. Таким образом, статистика основана на данных, полученных мониторинговой миссией от "проверенных источников, лиц и партнеров" в местах, где имели место случаи гибели или ранения гражданских лиц.Российская сторона не раз сообщала о свидетельствах того, что украинские националисты используют гражданское население и иностранцев в качестве "живого щита" во время ведения боевых действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, оон, украина, донбасс, управление верховного комиссара оон по правам человека
13:15 08.04.2022
 
ООН сообщила о гибели 1611 человек на Украине и в Донбассе с 24 февраля

УВКПЧ ООН: на Украине и в Донбассе с 24 февраля убиты 1611 человек, среди них 191 ребенок

© AFP 2022 / Hervé Bar На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Hervé Bar
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости. Свыше 1600 мирных жителей, включая 131 ребенка, погибли на Украине и в Донбассе с 24 февраля, сообщает офис Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Согласно данным организации, с 24 февраля по полночь 6 апреля на Украине были подтверждены гибель 1611 и ранение 2227 мирных жителей, в том числе 131 ребенок был убит и 191 ранен.
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Эксперты УВКПЧ ООН отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно выше, так как подтверждение случаев гибели мирных граждан в ряде мест затруднено. В офисе заявили, что, несмотря на продолжение работы на Украине мониторинговой миссии ООН по правам человека, с 24 февраля эксперты миссии не имели доступа к местам происшествий и не имели возможность опрашивать пострадавших и свидетелей. Таким образом, статистика основана на данных, полученных мониторинговой миссией от "проверенных источников, лиц и партнеров" в местах, где имели место случаи гибели или ранения гражданских лиц.
Российская сторона не раз сообщала о свидетельствах того, что украинские националисты используют гражданское население и иностранцев в качестве "живого щита" во время ведения боевых действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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