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Штайнмайер призвал политиков к ответу за военные преступления на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Штайнмайер призвал политиков к ответу за военные преступления на Украине
Штайнмайер призвал политиков к ответу за военные преступления на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Штайнмайер призвал политиков к ответу за военные преступления на Украине
Отвечать за возможные "военные преступления" на Украине должны как военнослужащие и командующие, так и те, кто принимал политические решения, заявил президент... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:13
2022-04-08T13:13
в мире
россия
германия
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Отвечать за возможные "военные преступления" на Украине должны как военнослужащие и командующие, так и те, кто принимал политические решения, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В РФ считают, что украинские войска и политики готовят провокации и совершают военные преступления."Все, кто ответственен за эти преступления, должен будут отвечать за них (перед судом). Сюда относятся солдаты, сюда относится военное командование. И само собой разумеется, и те, кто несет политическую ответственность", - заявил Штайнмайер в интервью журналу Spiegel, отвечая на вопрос, должны ли президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров предстать перед трибуналом в Гааге за возможные "военные преступления" на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва призывает США представить информацию о военно-биологической активности на Украине и предотвратить провокацию с использованием химоружия руками украинских националистов.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782458284.html
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в мире, россия, германия, франк-вальтер штайнмайер, украина
13:13 08.04.2022
 
Штайнмайер призвал политиков к ответу за военные преступления на Украине

Президент Германии Штайнмайер: политики должны ответить за военные преступления на Украине

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Отвечать за возможные "военные преступления" на Украине должны как военнослужащие и командующие, так и те, кто принимал политические решения, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В РФ считают, что украинские войска и политики готовят провокации и совершают военные преступления.
"Все, кто ответственен за эти преступления, должен будут отвечать за них (перед судом). Сюда относятся солдаты, сюда относится военное командование. И само собой разумеется, и те, кто несет политическую ответственность", - заявил Штайнмайер в интервью журналу Spiegel, отвечая на вопрос, должны ли президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров предстать перед трибуналом в Гааге за возможные "военные преступления" на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва призывает США представить информацию о военно-биологической активности на Украине и предотвратить провокацию с использованием химоружия руками украинских националистов.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
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