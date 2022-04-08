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Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782483624.html
Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение
Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 08.04.2022
Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:31
2022-04-08T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
алексей арестович
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. Он заявил, что конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782110531.html
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в мире, украина, алексей арестович , сша, ситуация в днр и лнр
12:31 08.04.2022
 
Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Запад предоставил Украине тяжелое вооружение

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение.
"Запад предоставил нам реальное тяжелое вооружение. Победа близко", - заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале. На видео Арестович позирует с манекеном персонажа "Звездных Войн" Дартом Вейдером.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. Он заявил, что конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаАлексей АрестовичСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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