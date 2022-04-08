https://ria.ru/20220408/ukraina-1782483624.html

Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение

Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 08.04.2022

Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:31

2022-04-08T12:31

2022-04-08T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

алексей арестович

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что Запад предоставил Украине тяжелое вооружение.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте предупредил США о последствиях передачи на Украину вооружений. Он заявил, что конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782110531.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей арестович , сша, ситуация в днр и лнр