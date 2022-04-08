https://ria.ru/20220408/ukraina-1782474245.html

Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне

Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне - РИА Новости, 08.04.2022

Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что в июне бюджет Украины может быть не выполненным. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:02

2022-04-08T12:02

2022-04-08T12:02

экономика

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что в июне бюджет Украины может быть не выполненным.По его словам, за счет помощи иностранных кредиторов, отказа от капитальных трат и уплаты налогов авансом рядом предприятий и организаций в апреле бюджет выполняется."В мае месяце бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств и тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели – мы фактически отменили систему налогообложения, дали возможность платить 2% от оборота, и это отобразится на бюджете", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".Также он сообщил об отмене части таможенных платежей, что также скажется на поступлениях в бюджет. По его словам, финансовые дыры украинское правительство намерено закрывать за счет средств иностранных государств и международных финансовых организаций, что позволит платить пенсии и зарплаты бюджетникам в мае.Однако в июне ситуация будет более сложной, сказал Шмыгаль, и пообещал, что по итогам мая правительство будет "очень честным и откровенными с нашим обществом" и открыто сообщит, какие именно выплаты будут сокращены.Ранее украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что после принятых правительством мер по переводу экономики в режим военного положения в бюджете будет ежемесячно образовываться дефицит в размере 4 миллиарда долларов. Занять такие средства на внешних рынках Украина не сможет, поэтому такая стратегия правительства может привести к "печатанию средств", сумасшедшей инфляции и девальвации, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446755.html

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Ольга Фомченкова

экономика, украина, денис шмыгаль