Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782474245.html
Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне
Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне - РИА Новости, 08.04.2022
Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что в июне бюджет Украины может быть не выполненным. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:02
2022-04-08T12:02
экономика
украина
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1864:1048_1920x0_80_0_0_fbc6a3f1edc8137ca635cbcd65b60e3c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что в июне бюджет Украины может быть не выполненным.По его словам, за счет помощи иностранных кредиторов, отказа от капитальных трат и уплаты налогов авансом рядом предприятий и организаций в апреле бюджет выполняется."В мае месяце бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств и тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели – мы фактически отменили систему налогообложения, дали возможность платить 2% от оборота, и это отобразится на бюджете", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".Также он сообщил об отмене части таможенных платежей, что также скажется на поступлениях в бюджет. По его словам, финансовые дыры украинское правительство намерено закрывать за счет средств иностранных государств и международных финансовых организаций, что позволит платить пенсии и зарплаты бюджетникам в мае.Однако в июне ситуация будет более сложной, сказал Шмыгаль, и пообещал, что по итогам мая правительство будет "очень честным и откровенными с нашим обществом" и открыто сообщит, какие именно выплаты будут сокращены.Ранее украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что после принятых правительством мер по переводу экономики в режим военного положения в бюджете будет ежемесячно образовываться дефицит в размере 4 миллиарда долларов. Занять такие средства на внешних рынках Украина не сможет, поэтому такая стратегия правительства может привести к "печатанию средств", сумасшедшей инфляции и девальвации, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782446755.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1856:1391_1920x0_80_0_0_673b0a1e289f6e4fceec2a8339067943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, денис шмыгаль
12:02 08.04.2022
 
Шмыгаль не исключил проблем с бюджетом Украины в июне

Премьер Шмыгаль не исключил, что на Украине в июне начнутся проблемы с исполнением бюджета

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что в июне бюджет Украины может быть не выполненным.
По его словам, за счет помощи иностранных кредиторов, отказа от капитальных трат и уплаты налогов авансом рядом предприятий и организаций в апреле бюджет выполняется.
"В мае месяце бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств и тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели – мы фактически отменили систему налогообложения, дали возможность платить 2% от оборота, и это отобразится на бюджете", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".
Также он сообщил об отмене части таможенных платежей, что также скажется на поступлениях в бюджет. По его словам, финансовые дыры украинское правительство намерено закрывать за счет средств иностранных государств и международных финансовых организаций, что позволит платить пенсии и зарплаты бюджетникам в мае.
Однако в июне ситуация будет более сложной, сказал Шмыгаль, и пообещал, что по итогам мая правительство будет "очень честным и откровенными с нашим обществом" и открыто сообщит, какие именно выплаты будут сокращены.
Ранее украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что после принятых правительством мер по переводу экономики в режим военного положения в бюджете будет ежемесячно образовываться дефицит в размере 4 миллиарда долларов. Занять такие средства на внешних рынках Украина не сможет, поэтому такая стратегия правительства может привести к "печатанию средств", сумасшедшей инфляции и девальвации, подчеркнул эксперт.
Разрушенное здание в городе Дергачи Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
10:05
В Союзе предпринимателей Украины оценили падение экономики страны
 
ЭкономикаУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала