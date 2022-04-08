https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html

"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России

"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России - РИА Новости, 08.04.2022

"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России

Санкции против России не только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по всему миру, заявила депутат Европейского парламента от... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:37

2022-04-08T11:37

2022-04-08T13:58

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украина

европарламент

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россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Санкции против России не только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по всему миру, заявила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли. Выступление опубликовано на странице политика в твиттере.Вместо того, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, Европа "симулирует сочувствие" к киевским властям, добавила она. "Меня от этого тошнит, если честно", — подчеркнула Дейли.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны объявили о новых санкциях против России. Прежде всего ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие компании объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин назвал целью военной операции на Украине "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782417134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, европарламент, ирландия, россия